Samsun Hava Durumu! 17 Aralık Çarşamba Samsun hava durumu nasıl?

Bugün, 17 Aralık 2025 Çarşamba, Samsun'da hava durumu genellikle sıcak ve bulutlu. Gündüz saatlerinde sıcaklık 10 - 12 derece arasında olacak. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 7 - 8 dereceye düşecek. Rüzgar, güney yönünden saatte 7 - 13 kilometre hızla esecek. Nem oranı %64 - %77 arasında değişecek. Gün doğumu saati 07:54'tür. Gün batımı saati ise 17:06 olarak hesaplandı.

Önümüzdeki günlerde hava durumu şöyle olacak. 18 Aralık 2025 Perşembe az bulutlu geçecek. 19 Aralık 2025 Cuma kısmen güneşli olacak. 20 Aralık 2025 Cumartesi için azalan bulutlar tahmin ediliyor. Sıcaklık gündüz 12 - 14 derece arasında kalacak. Gece saatlerinde ise 3 - 6 derece olacak. Rüzgar, güney ve güneybatı yönlerinden esecek.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Sabah ve akşam saatlerinde kalın kıyafetler giymek faydalı olacaktır. Rüzgarlı günlerde rüzgarı kesen giysiler tercih edin. Bu, konforunuzu arttırır. Hava durumu her an değişebilir. Güncel hava tahminlerini takip etmek önemlidir. Planlarınızı buna göre yapmak gerekecektir.