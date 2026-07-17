HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Samsun Hava Durumu! 17 Temmuz Cuma Samsun hava durumu nasıl?

Samsun'daki hava durumu, 17 Temmuz'dan itibaren yaz aylarının özelliklerini sergileyecek. Sıcaklıklar 20 ile 23 derece arasında değişecek, yer yer sağanakların görülmesi bekleniyor. 19 Temmuz'da güneşli bir gün geçireceğiz. Hava koşullarına uygun giyinmek, ani değişimlere hazırlıklı olmak önem taşıyor. Su geçirmez giysiler ve güneş koruyucu ürünler kullanmak sağlığı koruma açısından faydalı olacaktır.

Samsun Hava Durumu! 17 Temmuz Cuma Samsun hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Samsun'daki 17 Temmuz 2026 Cuma hava durumu, 19 ile 22 derece arasında değişecek. Yer yer sağanakların olması bekleniyor. Bu sıcaklık aralığı, yaz aylarındaki tipik hava koşullarına yakın. Hafif bir serinlik hissi yaratabilir.

18 Temmuz Cumartesi günü, hava sıcaklıkları 20 ile 22 derece arasında olacak. Bir-iki kısa süreli sağanakların yaşanabileceği tahmin ediliyor. 19 Temmuz Pazar günü ise hava sıcaklıkları 21 ile 23 derece arasında seyredecek. Genelde güneşli bir gün olacağı bekleniyor.

20 Temmuz Pazartesi günü de benzer bir hava durumu öngörülüyor. Sıcaklık 21 ile 23 derece arasında kalacak. Güneşli bir gün geçirileceği öngörülüyor.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak gerekir. Özellikle sağanakların görüleceği günlerde, su geçirmez ayakkabılar tercih edilebilir. Su geçirmez giysiler de kullanılabilir. Güneşli günlerde güneş koruyucu ürünler kullanmak faydalıdır. Bol su içmek sağlığı korumaya yardımcı olacaktır.

Samsun'da önümüzdeki günlerde hava durumu, yaz aylarının tipik özelliklerini yansıtacak. Sıcaklıklar 20 ile 23 derece arasında değişecek. Zaman zaman sağanakların görüleceği bir hava durumu yaşanacak gibi görünüyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Şikayetini geri çeken baba vazgeçti: 1 milyon TL detayıŞikayetini geri çeken baba vazgeçti: 1 milyon TL detayı
Özgür Özel için son viraj! 24 yıl sonra bir ilk yaşanacak; kritik tarih belli olduÖzgür Özel için son viraj! 24 yıl sonra bir ilk yaşanacak; kritik tarih belli oldu

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Samsun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran'ın isteği ortaya çıktı: "ABD saldırısında..."

İran'ın isteği ortaya çıktı: "ABD saldırısında..."

Kuyumcu soydu, 2 saatte yakalandı: İnternetten araştırmış

Kuyumcu soydu, 2 saatte yakalandı: İnternetten araştırmış

Galatasaray'da Okan Buruk isim vererek transferleri açıkladı!

Galatasaray'da Okan Buruk isim vererek transferleri açıkladı!

4 isim tutuklandı: Aralarında İlyaş Yalçıntaş da var

4 isim tutuklandı: Aralarında İlyaş Yalçıntaş da var

12. Yargı Paketi TBMM'de kabul edildi! IBAN mağdurlarını da içeriyor

12. Yargı Paketi TBMM'de kabul edildi! IBAN mağdurlarını da içeriyor

Depozito iadesinde kurallar değişti! Yeni uygulama yarın başlıyor

Depozito iadesinde kurallar değişti! Yeni uygulama yarın başlıyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.