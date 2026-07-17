Samsun Hava Durumu! 17 Temmuz Cuma Samsun hava durumu nasıl?

Samsun'daki 17 Temmuz 2026 Cuma hava durumu, 19 ile 22 derece arasında değişecek. Yer yer sağanakların olması bekleniyor. Bu sıcaklık aralığı, yaz aylarındaki tipik hava koşullarına yakın. Hafif bir serinlik hissi yaratabilir.

18 Temmuz Cumartesi günü, hava sıcaklıkları 20 ile 22 derece arasında olacak. Bir-iki kısa süreli sağanakların yaşanabileceği tahmin ediliyor. 19 Temmuz Pazar günü ise hava sıcaklıkları 21 ile 23 derece arasında seyredecek. Genelde güneşli bir gün olacağı bekleniyor.

20 Temmuz Pazartesi günü de benzer bir hava durumu öngörülüyor. Sıcaklık 21 ile 23 derece arasında kalacak. Güneşli bir gün geçirileceği öngörülüyor.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak gerekir. Özellikle sağanakların görüleceği günlerde, su geçirmez ayakkabılar tercih edilebilir. Su geçirmez giysiler de kullanılabilir. Güneşli günlerde güneş koruyucu ürünler kullanmak faydalıdır. Bol su içmek sağlığı korumaya yardımcı olacaktır.

Samsun'da önümüzdeki günlerde hava durumu, yaz aylarının tipik özelliklerini yansıtacak. Sıcaklıklar 20 ile 23 derece arasında değişecek. Zaman zaman sağanakların görüleceği bir hava durumu yaşanacak gibi görünüyor.