Samsun Hava Durumu! 18 Aralık Perşembe Samsun hava durumu nasıl?

18 Aralık 2025 Perşembe günü, Samsun'da hava genellikle açık ve güneşli olacak. Gün içinde hava sıcaklığı 12 derece civarında. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 9 dereceye düşecek. Rüzgar güneyden saatte 9 kilometre hızla esecek. Nem oranı %62 civarında olacak. Gün doğumu saat 07:55, gün batımı ise 17:07 olarak tahmin ediliyor.

19 Aralık Cuma günü, hava sıcak ve güneşli kalacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 13 derece civarında olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık yine 9 derece civarında seyredecek. Rüzgar güneyden saatte 6 kilometre hızla esecek. Nem oranı %62 civarında devam edecek. Gün doğumu saat 07:55, gün batımı ise 17:07 olarak bekleniyor.

20 Aralık Cumartesi günü, hava güneşli ve parçalı bulutlu geçecek. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 13 derece civarında olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 9 derece civarına inecek. Rüzgar güneyden saatte 5 kilometre hızla esecek. Nem oranı %81 civarında olacak. Gün doğumu saat 07:55, gün batımı ise 17:07 bekleniyor.

21 Aralık Pazar günü, hava bulutlu bir şekilde seyredecek. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 12 derece civarında olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 8 dereceye düşecek. Rüzgar güneybatıdan saatte 7 kilometre hızla esecek. Nem oranı %82 civarında kalacak. Gün doğumu saat 07:55, gün batımı ise 17:07 olarak tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıkları mevsim normallerine yakın olacak. Dışarı çıkarken hafif bir ceket veya mont almak faydalı olacak. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmalısınız. Rüzgarın hızı düşük olacak. Bu nedenle, rüzgar etkisi minimal düzeyde hissedilecek. Nem oranı %60-80 arasında değişecek. Hava kalitesi genellikle iyi olacak. Açık hava etkinlikleri için uygun bir dönemdesiniz.