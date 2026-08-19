Samsun Hava Durumu! 19 Ağustos Çarşamba Samsun hava durumu nasıl?

Samsun'da 19 Ağustos Çarşamba 2026'da hava durumu güneşli ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 28 - 30 derece arasında seyredecek. Gece ise 18 - 20 derecelere düşecek. Nem oranı %60 - %70 seviyelerinde olacak. Rüzgar hızı 10 - 15 km/saat arasında değişecek.

Bugünkü hava durumu açık hava etkinlikleri için ideal. Yüksek sıcaklık ve nem nedeniyle dikkatli olunmalı. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirilecekse bol su içmek önemli. Güneş ışınlarından korunmak da gereklidir.

Önümüzdeki günler boyunca hava durumu benzer şekilde devam edecek. 20 Ağustos Perşembe günü sıcaklık 27 - 29 derece olacak. 21 Ağustos Cuma günü 28 - 30 derece, 22 Ağustos Cumartesi günü ise 29 - 31 derece bekleniyor. Nem oranı ve rüzgar hızı da benzer seviyelerde kalacak.

Bu sıcak ve nemli hava koşullarında, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenlerin dikkatli olması önemlidir. Bol su içilmeli ve hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarından korunmak sağlığı artırır. Güneşin yoğun olduğu saatlerde gölgede kalmak veya iç mekanlarda durmak daha iyi olacaktır.

Samsun'daki hava durumu açık hava etkinlikleri için uygundur. Ancak yüksek sıcaklık ve nem karşısında gerekli önlemleri almalı, sağlıklı ve keyifli bir gün geçirmek için dikkatli olmalısınız.