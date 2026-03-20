Samsun Hava Durumu! 20 Mart Cuma Samsun hava durumu nasıl?

Bugün, 20 Mart 2026 Cuma günü Samsun'da hava durumu genellikle soğuk ve bulutlu olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklıklar 7 ile 8 derece civarında seyredecek. Akşam saatlerinde sıcaklıkların 5 dereceye düşmesi bekleniyor. Rüzgarın kuzey yönünden saatte 14 kilometre hızla esmesi öngörülüyor. Nem oranı ise %85 ile %91 arasında değişecek. Bu nedenle dışarı çıkarken kalın giysiler tercih etmelisiniz. Su geçirmez ayakkabılar giymek de iyi bir fikir olacaktır. Bu, olası yağışlardan korunmanıza yardımcı olur.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 21 Mart Cumartesi günü bulutlu ve güneşli bir hava bekleniyor. 22 Mart Pazar günü alçak bulutlar görülecek. 23 Mart Pazartesi günü az güneşli bir hava yaşanacak. Sıcaklıklar gündüz saatlerinde 12 derece civarında olacak. Gece saatlerinde ise sıcaklık 7 ile 9 derece arasında değişecek. Rüzgar hızının 9 ile 12 kilometre arasında olması tahmin ediliyor. Bu dönemde hava koşullarına uygun şekilde giyinmek faydalı olacaktır. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde kat kat giyinmek gerekiyor.

Samsun'da önümüzdeki günlerde hava durumu genellikle bulutlu ve serin kalacak. Dışarı çıkarken hava koşullarına uygun giyinmek önemli. Olası yağışlara karşı hazırlıklı olmak da gerekir. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunmalı. Mümkünse rüzgarın etkisini azaltacak bölgelerde vakit geçirmenizde fayda var.