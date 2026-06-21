Samsun Hava Durumu! 21 Haziran Pazar Samsun hava durumu nasıl?

Samsun'da 21 Haziran 2026 Pazar günü hava durumu güzel olacak. Karadeniz İklimi'nin etkisiyle ılık bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklığın 25 dereceye ulaşması, gece ise 14 derece civarında olması öngörülüyor. Bu tarihte yağış ihtimali yaklaşık %18 düzeyinde. Samsun'un Karadeniz İklimi nedeniyle Haziran ayı ortalamalarına yakın bir hava durumu bekleniyor.

Günlük hava koşulları açık hava etkinlikleri için uygun olacak. Gündüz hafif giysiler tercih edilebilir. Akşam için ince bir ceket almak faydalı olacaktır. Samsun'un iklim yapısı genellikle ılık ve az yağışlıdır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 22 Haziran Pazartesi günü sıcaklık 24 derece civarında olacak. Yağış ihtimali ise yaklaşık %20 olarak öngörülüyor. 23 Haziran Salı günü hava sıcaklığının 26 dereceye ulaşması bekleniyor. Bu gün yağış ihtimali %10 olarak tahmin ediliyor. 24 Haziran Çarşamba günü sıcaklık 27 derece olacağı düşünülüyor. Ayrıca, yağış ihtimali %5 seviyesinde olacak.

Bu dönemde hava genellikle açık ve ılık olacak. Açık hava etkinlikleri düzenlemek için bu koşullar elverişli. Akşam serinliği için hazırlıklı olmak önemlidir. İnce bir ceket almak faydalı olacaktır. Gündüz sıcaklıkları 24-27 derece olacağı için güneş ışınlarından korunmak gereklidir. Şapka ve güneş kremi kullanmak önem taşır.

Samsun'da önümüzdeki günler açık hava etkinlikleri için uygun koşullar sunuyor. Gündüz hafif giysiler tercih edilmeli. Akşam serinliğine karşı tedbir almak faydalı olacaktır. Güneş ışınlarına karşı gereken önlemleri almak da önemlidir.