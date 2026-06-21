HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Samsun Hava Durumu! 21 Haziran Pazar Samsun hava durumu nasıl?

Samsun'da 21 Haziran 2026 Pazar günü sıcaklık 25 dereceye ulaşacak ve gece 14 derece civarında seyredecek. Karadeniz İklimi etkisiyle ılık bir hava bekleniyor. Gün boyunca yağış ihtimali %18 düzeyinde kalacak. Önümüzdeki günler de benzer hava koşulları sunacak. Açık hava etkinlikleri için ideal ortam oluşacak. Akşam serinliğine karşı ince bir ceket almak önemli. Güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş kremi öneriliyor.

Samsun Hava Durumu! 21 Haziran Pazar Samsun hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Samsun'da 21 Haziran 2026 Pazar günü hava durumu güzel olacak. Karadeniz İklimi'nin etkisiyle ılık bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklığın 25 dereceye ulaşması, gece ise 14 derece civarında olması öngörülüyor. Bu tarihte yağış ihtimali yaklaşık %18 düzeyinde. Samsun'un Karadeniz İklimi nedeniyle Haziran ayı ortalamalarına yakın bir hava durumu bekleniyor.

Günlük hava koşulları açık hava etkinlikleri için uygun olacak. Gündüz hafif giysiler tercih edilebilir. Akşam için ince bir ceket almak faydalı olacaktır. Samsun'un iklim yapısı genellikle ılık ve az yağışlıdır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 22 Haziran Pazartesi günü sıcaklık 24 derece civarında olacak. Yağış ihtimali ise yaklaşık %20 olarak öngörülüyor. 23 Haziran Salı günü hava sıcaklığının 26 dereceye ulaşması bekleniyor. Bu gün yağış ihtimali %10 olarak tahmin ediliyor. 24 Haziran Çarşamba günü sıcaklık 27 derece olacağı düşünülüyor. Ayrıca, yağış ihtimali %5 seviyesinde olacak.

Bu dönemde hava genellikle açık ve ılık olacak. Açık hava etkinlikleri düzenlemek için bu koşullar elverişli. Akşam serinliği için hazırlıklı olmak önemlidir. İnce bir ceket almak faydalı olacaktır. Gündüz sıcaklıkları 24-27 derece olacağı için güneş ışınlarından korunmak gereklidir. Şapka ve güneş kremi kullanmak önem taşır.

Samsun'da önümüzdeki günler açık hava etkinlikleri için uygun koşullar sunuyor. Gündüz hafif giysiler tercih edilmeli. Akşam serinliğine karşı tedbir almak faydalı olacaktır. Güneş ışınlarına karşı gereken önlemleri almak da önemlidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ABD, İsrail'de nabız yoklamaya başladı! ABD, İsrail'de nabız yoklamaya başladı!
Bursa'da sipariş kavgası! İşverenlerle motokuryeler birbirine girdiBursa'da sipariş kavgası! İşverenlerle motokuryeler birbirine girdi

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Samsun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD-İtalya krizi büyüyor: "Dostun olmak fayda sağlamadı"

ABD-İtalya krizi büyüyor: "Dostun olmak fayda sağlamadı"

Fethiye'deki komşu dehşeti kamerada

Fethiye'deki komşu dehşeti kamerada

(Özet) Dramatik son! Almanya, Fildişi Sahili'ni son dakikalarda yıktı

(Özet) Dramatik son! Almanya, Fildişi Sahili'ni son dakikalarda yıktı

Tatile çıktı! Bikinisini giyip fiziğini sergiledi

Tatile çıktı! Bikinisini giyip fiziğini sergiledi

Borç yapılandırmasında son şans! 31 Ağustos'a kadar süre uzatıldı

Borç yapılandırmasında son şans! 31 Ağustos'a kadar süre uzatıldı

BİM'e Philips dikey süpürge geliyor! 26 Haziran BİM kataloğu

BİM'e Philips dikey süpürge geliyor! 26 Haziran BİM kataloğu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.