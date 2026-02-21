Samsun Hava Durumu! 21 Şubat Cumartesi Samsun hava durumu nasıl?

Samsun'da 21 Şubat 2026 Cumartesi günü hava durumu. Güneşli ve parçalı bulutlu bir gün olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 12 derece civarında. Gece ise sıcaklığın 8 derece olması bekleniyor. Rüzgar güney yönünden saatte 10 km hızla esecek. Bu ılıman hava koşulları açık hava etkinlikleri için uygun.

Önümüzdeki günlerde hava durumu ılıman kalacak. 22 Şubat Pazar günü yer yer sağanaklar bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 10 derece civarında seyredecek. 23 Şubat Pazartesi günü hava bulutlu olacak. Bu günde gündüz sıcaklıkları 9 derece civarında olacak. 24 Şubat Salı günü yer yer güneşli bir hava hakim olacak. Ardından hava bulutlanacak. Gündüz sıcaklıkları 10 derece civarında devam edecek.

Bu dönemde hava koşulları ılıman geçecek. Yağışsız bir dönem yaşayacağız. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde rüzgar etkili olacak. Bu nedenle hava serin hissedilebilir. Sabah ve akşam saatlerinde giysi tercihine dikkat etmek faydalı olacaktır. Açık hava etkinliklerini planlarken hava koşullarını göz önünde bulundurmak gerekli.