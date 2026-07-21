Samsun Hava Durumu! 21 Temmuz Salı Samsun hava durumu nasıl?

Bugün, 21 Temmuz 2026 Salı günü Samsun'da hava durumu oldukça keyifli. Hava sıcaklığı 20 ile 29 derece arasında olacak. Hissedilen sıcaklık 23 derece civarında. Nem oranı %67 seviyelerinde. Rüzgar hızı 3,6 km/saat civarında. Rüzgar güneydoğudan esecek. Gün boyunca hava açık kalacak. Yağış beklenmiyor.

Samsun'daki hava durumu, dışarıda vakit geçirmek isteyenler için ideal. Sahil kenarında yürüyüş yapmayı planlayanlar keyifli bir gün geçirebilir. Hafif rüzgar, ortamı serin tutacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 22 Temmuz Çarşamba günü sıcaklık 20 ile 30 derece arasında olacak. 23 Temmuz Perşembe günü ise sıcaklık 21 ile 29 derece arasında değişecek. Her iki günde de hava açık olacak. Yağış beklenmiyor.

Bu güzel havayı değerlendirmek için akşam ve sabah saatlerinde dışarıda vakit geçirebilirsiniz. Doğa yürüyüşleri yapmak veya sahilde dinlenmek iyi bir seçenek. Gündüz saatlerinde sıcaklıklar artabilir. Bu nedenle bol su içmelisiniz. Güneşe doğrudan maruz kalmamak için şapka veya güneş gözlüğü kullanmanız önerilir.

Sonuç olarak, Samsun'da 21 Temmuz 2026 Salı günü hava durumu açık ve ılıman olacak. Önümüzdeki günlerde de benzer koşullar devam edecek. Açık hava etkinliklerine katılabilir, doğanın tadını çıkarabilirsiniz.