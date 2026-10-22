Samsun Hava Durumu! 22 Ekim Perşembe Samsun hava durumu nasıl?

22 Ekim 2026 tarihinde Samsun'da hava durumu önemli bir unsur olacak. Bu tarihte sıcaklık 19 ile 22 derece arasında bekleniyor. Gün boyunca hava durumu değişkenlik gösterecek. Yerel halk, dışarıda nasıl zaman geçireceğini buna göre planlayabilir. Sabah saatlerinde serin bir hava hissedilecek. Öğle saatlerinde güneşli ve ılık anlar yaşanması olası. Akşam saatlerinde bulutlanmanın artmasıyla serinleme bekleniyor.

Samsun'daki hava durumu, kıyıdan gelen rüzgarlarla destekleniyor. Bu rüzgarlar, hafif nem oranının artmasına sebep olabilir. Dışarıda vakit geçirecek olanların yanlarına hafif bir kaban alması iyi bir tercih olabilir. Havanın değişken koşulları, dışarıdaki etkinlikleri etkileyebilir. Gün planlaması yaparken bu durumu göz önünde bulundurmak gerekebilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişim gösterebilir. Sıcaklığın 18 ile 24 derecelere kadar yükselmesi bekleniyor. Ayrıca hafif yağışlı günler de yer alacak. Bu durum, dış mekan etkinlikleri planlayanlar için sürpriz olabilir. Ani hava değişikliklerine karşı hazırlıklı olmak önemli. Bahar ve sonbahar kıyafetleri yanında şemsiyeler veya yağmurluk taşınması faydalı olacaktır.

Hava durumundaki belirsizlikler, beklenmeyen yağışlara yol açabilir. Dışarı çıkmadan önce hava tahminlerini kontrol etmek önemlidir. Böylece güvenli ve rahat bir gün geçirebilirsiniz. Yanınıza uygun kıyafetler alarak aniden değişecek hava koşullarına hazırlıklı olmalısınız. Hava durumu gözlemlerine bağlı kalarak planlarınızı esnek tutmak faydalı olabilir. Samsun’da yaşayanlar, bu günlerin tadını çıkarırken hava şartlarına uyum sağlamalıdır.

Temkinli bir yaklaşım benimsemek, sağlığınızı ve keyfinizi korur. 22 Ekim 2026 için Samsun'daki hava durumu genel hatlarıyla ılımlı ve değişken olacak. Bu nedenle önümüzdeki günlerde plan yaparken dikkatli olmalısınız.