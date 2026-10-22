HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Samsun Hava Durumu! 22 Ekim Perşembe Samsun hava durumu nasıl?

Samsun'da 22 Ekim 2026'da hava durumu değişkenlik gösterecek. Sıcaklık 19 ile 22 derece arasında seyredecek. Sabah saatlerinde serin, öğle saatlerinde güneşli ve ılık bir hava bekleniyor. Akşam ise bulutlanma ile birlikte serinleme yaşanabilir. Dışarıda vakit geçireceklerin hafif bir kaban alması önerilir. Hava koşullarına dikkat ederek etkinlik planlamak, sürpriz yağışlar ve ani değişikliklere hazırlıklı olmalarını sağlayacaktır.

Samsun Hava Durumu! 22 Ekim Perşembe Samsun hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

22 Ekim 2026 tarihinde Samsun'da hava durumu önemli bir unsur olacak. Bu tarihte sıcaklık 19 ile 22 derece arasında bekleniyor. Gün boyunca hava durumu değişkenlik gösterecek. Yerel halk, dışarıda nasıl zaman geçireceğini buna göre planlayabilir. Sabah saatlerinde serin bir hava hissedilecek. Öğle saatlerinde güneşli ve ılık anlar yaşanması olası. Akşam saatlerinde bulutlanmanın artmasıyla serinleme bekleniyor.

Samsun'daki hava durumu, kıyıdan gelen rüzgarlarla destekleniyor. Bu rüzgarlar, hafif nem oranının artmasına sebep olabilir. Dışarıda vakit geçirecek olanların yanlarına hafif bir kaban alması iyi bir tercih olabilir. Havanın değişken koşulları, dışarıdaki etkinlikleri etkileyebilir. Gün planlaması yaparken bu durumu göz önünde bulundurmak gerekebilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişim gösterebilir. Sıcaklığın 18 ile 24 derecelere kadar yükselmesi bekleniyor. Ayrıca hafif yağışlı günler de yer alacak. Bu durum, dış mekan etkinlikleri planlayanlar için sürpriz olabilir. Ani hava değişikliklerine karşı hazırlıklı olmak önemli. Bahar ve sonbahar kıyafetleri yanında şemsiyeler veya yağmurluk taşınması faydalı olacaktır.

Hava durumundaki belirsizlikler, beklenmeyen yağışlara yol açabilir. Dışarı çıkmadan önce hava tahminlerini kontrol etmek önemlidir. Böylece güvenli ve rahat bir gün geçirebilirsiniz. Yanınıza uygun kıyafetler alarak aniden değişecek hava koşullarına hazırlıklı olmalısınız. Hava durumu gözlemlerine bağlı kalarak planlarınızı esnek tutmak faydalı olabilir. Samsun’da yaşayanlar, bu günlerin tadını çıkarırken hava şartlarına uyum sağlamalıdır.

Temkinli bir yaklaşım benimsemek, sağlığınızı ve keyfinizi korur. 22 Ekim 2026 için Samsun'daki hava durumu genel hatlarıyla ılımlı ve değişken olacak. Bu nedenle önümüzdeki günlerde plan yaparken dikkatli olmalısınız.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Dünyanın yüzde 70'i kullanıyor! Ülkelerden peş peşe açıklama geldi: Tek tek kapatılıyor Dünyanın yüzde 70'i kullanıyor! Ülkelerden peş peşe açıklama geldi: Tek tek kapatılıyor
İstanbul'da polise ateş açıldı, çatışma çıktı!İstanbul'da polise ateş açıldı, çatışma çıktı!

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Samsun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD'den tahliye kararı! Suudi Arabistan'da petrol sahası vuruldu, İran'da patlama sesleri

ABD'den tahliye kararı! Suudi Arabistan'da petrol sahası vuruldu, İran'da patlama sesleri

Siber Güvenlik Başkanlığınca kritik güvenlik zafiyetlerine karşı ulusal ölçekte tarama başlatıldı

Siber Güvenlik Başkanlığınca kritik güvenlik zafiyetlerine karşı ulusal ölçekte tarama başlatıldı

Galatasaray'dan Lille deplasmanında muhteşem zafer!

Galatasaray'dan Lille deplasmanında muhteşem zafer!

Büşra Pekin'in Cannes kareleri gündem oldu!

Büşra Pekin'in Cannes kareleri gündem oldu!

500 bin TL'nin 32 günlük faiz getirisi değişti! İşte banka banka kazançlar...

500 bin TL'nin 32 günlük faiz getirisi değişti! İşte banka banka kazançlar...

Dev market'in hisseleri Fransa'da çakıldı, Türkiye'de yükseldi!

Dev market'in hisseleri Fransa'da çakıldı, Türkiye'de yükseldi!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.