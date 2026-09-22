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Samsun Hava Durumu! 22 Eylül Salı Samsun hava durumu nasıl?

Samsun'da 22 Eylül 2026 tarihi, 20 derece civarındaki sıcaklıklarla serin ve keyifli bir gün sunuyor. Hafif rüzgarlar sabah saatlerinde ferah bir atmosfer sağlıyor. Doğaseverler için yürüyüş yapmak, sahilde zaman geçirmek harika bir fırsat. Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. Meteorolojik tahminler, hafif yağışlı günlerin geleceğini bildiriyor. Dışarıda vakit geçirecekler için anlık hava durumu takibi önem taşıyor.

Samsun Hava Durumu! 22 Eylül Salı Samsun hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Samsun'da 22 Eylül Salı 2026 tarihi, yerel halk ve ziyaretçiler için ilginç bir hava durumu sunuyor. Sıcaklıklar genellikle 20 derece civarında. Bölgenin serin ama keyifli bir günü var. Özellikle sabah saatlerinde hafif rüzgarlar esiyor. Akşamüstü saatlerinde güneşin tadını çıkarma imkanı mevcut. Samsun’un kıyısında, denizden esen hafif rüzgarlar ferah bir atmosfer sağlıyor.

Sonbaharın ilk günleri hava koşullarını yavaşça değiştiriyor. Bugünkü raporlar, sıcaklıkların 19 ile 22 derece arasında olacağını gösteriyor. Bu durum, doğaseverler için yürüyüş veya sahilde zaman geçirmek adına harika bir fırsat sunuyor. Yazın sıcak günlerine veda etmenin yanı sıra, sonbaharın serin havasına da hazırlıklı olmak faydalı. Yanınıza bir hırka veya ince bir mont almayı düşünebilirsiniz. Gün boyunca değişen hava koşullarına uyum sağlamak önemli.

Önümüzdeki günlerde hava durumunda değişiklikler görülecek. Meteorolojik tahminler, hafta ortasında hafif yağışlı havalar öngörüyor. Dışarıda zaman geçirmeyi planlıyorsanız, şemsiye almayı unutmamalısınız. Hava durumu kaynakları, sıcaklıkların 17 ila 20 derece arasında dalgalanacağını bildiriyor. Kat kat giyinerek, hava koşullarına uygun bir giyim tarzı seçmek akıllıca olabilir.

Samsun’un hava durumu değişkenlik gösteriyor. Bölge halkına ve ziyaretçilere hava durumu tahminlerini yakından takip etmelerini öneriyorum. Dış mekan aktiviteleri planlayanlar için, anlık hava koşullarını bilmek önemli. Sıcaklıkların düşmesiyle birlikte, sabah ve akşam saatlerinde hafif sıcak içecekler tercih edilebilir. Bu, hem enerjinizi artıracak hem de keyifli bir deneyim sunacaktır.

Hava durumu Samsun’da ziyaretçilerin planlarında önemli bir rol oynuyor. Hava koşullarını göz önünde bulundurmak, keyif dolu bir gün geçirmek için elzemdir. Sonbaharın tadını çıkarırken, bölgenin doğal güzelliklerinin yanında hava değişimlerinin de keyfini çıkarmak mümkün.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Samsun
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