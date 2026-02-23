HABER

Samsun Hava Durumu! 23 Şubat Pazartesi Samsun hava durumu nasıl?

Bugün Samsun'da hava durumu soğuk ve bulutlu geçiyor. Gündüz sıcaklık 8 derece civarında seyrediyor. Rüzgar batıdan saatte 13 kilometre hızla eserken, nem oranı ise %78 düzeyinde. Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşulları bekleniyor. Salı günü sıcaklık 10 dereceye yükselebilir. Çarşamba yağmur ve çisenti, Perşembe ise yer yer sağanaklar görülebilir. Hava koşulları dışarıda kalın giysiler giymeyi zorunlu kılıyor.

Enis Ekrem Ölüç

Bugün, 23 Şubat 2026, Samsun'da hava durumu soğuk ve bulutlu. Karadeniz ikliminin özelliklerini yansıtıyor. Gündüz hava sıcaklığı 8 derece civarında. Akşam saatlerinde de sıcaklık bu seviyede olacak. Rüzgar batıdan, saatte 13 kilometre hızla esecek. Nem oranı ise %78 seviyelerinde seyrediyor. Bugünkü hava koşulları soğuk ve bulutlu olarak devam ediyor.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları bekleniyor. Salı günü sıcaklık 10 derece civarında olacak. Çarşamba günü yağmur ve çisenti bekleniyor. Perşembe günü yer yer sağanaklar görülebilir. Hava durumu yağışlı ve serin koşulların devam edeceğini gösteriyor.

Bu koşullarda dışarı çıkarken kalın giysiler giyilmeli. Su geçirmez ayakkabılar tercih edilmeli. Ayrıca yağışlı günlerde trafikte dikkatli olunmalı. Araçların bakımına özen gösterilmesi önemlidir. Samsun'da hava durumu, önümüzdeki günlerde yağışlı ve serin koşulları sürdürecek.

hava durumu Samsun
