Samsun Hava Durumu! 24 Mart Salı Samsun hava durumu nasıl?

Samsun'da 24 Mart 2026 Salı günü hava durumu çok bulutlu. Gün boyunca hafif yağış bekleniyor. Sıcaklık 7 ila 13 derece arasında olacak. Rüzgar doğu yönünden hafif esecek. Nem oranı ise %67 civarında öngörülüyor.

Samsun'da bugün hafif yağışlı ve serin bir gün geçireceğiz. Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanız iyi olur. Kat kat giyinmek, serin havaya karşı hazırlıklı olmanızı sağlar. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde serinlik hissi artabilir. Bu saatlerde daha kalın giysiler tercih edilebilir.

Önümüzdeki günlerde hava daha ılıman olacak. 25 Mart Çarşamba günü parçalı ve çok bulutlu bir hava bekliyoruz. Sıcaklık 8 ile 13 derece arasında değişecek. Rüzgar kuzeydoğu yönünden hafif esecek. 26 Mart Perşembe günü alçak bulutlu bir hava hakim olacak. Sıcaklık 6 ile 12 derece arasında değişecek. Rüzgar kuzey yönünden hafif esecek. 27 Mart Cuma günü bol güneş ışığı altında sıcaklık 9 ile 14 derece arasında olacak. Rüzgar doğu yönünden hafif esecek.

Hava durumu daha ılıman ve güneşli geçecek. Açık hava etkinlikleri için koşullar uygun olacak. Sabah ve akşam saatlerinde serinlik devam edebilir. Kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Güneşli günlerde ultraviyole (UV) ışınları artacak. Güneşe çıkarken koruyucu krem kullanmayı unutmayın. Şapka takmak da önemli.

