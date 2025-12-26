HABER

Samsun Hava Durumu! 26 Aralık Cuma Samsun hava durumu nasıl?

Samsun'da 26 Aralık 2025 Cuma gününden itibaren soğuk hava etkisini gösterecek. Sıcaklık 5 ile 8 derece arasında değişirken, hafif yağmur bekleniyor. Rüzgar kuzeybatıdan eserken, hızı 8 ile 13 kilometre arasında gerçekleşecek. 27 Aralık Cumartesi günü sıcaklıklar 2 ile 8 dereceye düşerek hafif yağmur yağması bekleniyor. Pazar günü ise yoğun yağış ve rüzgar hızı 16 ile 21 kilometre olacak. Dışarıda dikkatli olunmalı.

Devrim Karadağ

26 Aralık 2025 Cuma günü, Samsun'da hava durumu soğuk olacak. Yağış bekleniyor. Gün boyunca sıcaklıklar 5 ile 8 derece arasında değişecek. Hafif yağmurlar görülebilir. Rüzgar 8 ile 13 kilometre hıza ulaşacak. Rüzgar kuzeybatıdan esecek. Nem oranı %79 ile %86 arasında değişecek. Gün doğumu 07:59'da, gün batımı ise 17:11'de gerçekleşecek.

27 Aralık Cumartesi gününde, sıcaklık 2 ile 8 derece arasında olacak. Hafif yağmur yağması bekleniyor. Rüzgar 8 ile 11 kilometre hızda esecek. Rüzgar kuzey yönünde meydana gelecek. Nem oranı %79 ile %83 arasında değişecek.

28 Aralık Pazar günü, hava 3 ile 11 derece arasında seyredecek. Yoğun yağmur bekleniyor. Rüzgarın hızı 16 ile 21 kilometre arasında olacak. Rüzgar güneybatı yönünden esecek. Nem oranı %67 ile %80 arasında değişecek.

Soğuk ve yağışlı hava koşullarında dışarı çıkarken dikkatli olunmalı. Kalın ve su geçirmez giysiler tercih edilmelidir. Böylece ıslanmaktan ve üşümekten korunabilirsiniz. Rüzgarın hızı artabileceğinden açık alanlarda dikkatli olmalısınız. Samsun'daki hava durumu değişkenlik gösterebilir. Güncel hava tahminlerini takip etmek önemlidir. Planlarınızı buna göre yapmalısınız.

