Kalça kemiği kırılan 91 yaşındaki hasta, yeniden ayağa kalktı

Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde 91 yaşında kalçası kırılan hasta, yapılan ameliyat sonrası yeniden ayağa kalktı.

Akdağmadeni Devlet Hastanesi, tıbbi bir başarıya daha imza attı. 91 yaşındaki kalça kırığı hastası, gerçekleştirilen başarılı operasyonun ardından sağlığına kavuşturuldu. Kalça kırığı şikayetiyle hastaneye başvuran yaşlı hasta, ilerlemiş yaşına rağmen modern tıbbın tüm imkanları seferber edilerek sağlığına kavuşturuldu. Operasyon sonrası yürütülen hasta hem ailesine hem de hastane personeline büyük mutluluk yaşattı.

Ameliyat, Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Yasin Kozan tarafından başarıyla gerçekleştirildi.

Başhekim Dr. Erhan Güler yaptığı açıklamada, bu tür başarılı operasyonların Akdağmadeni’nde yapılabilmesinin hastaların çevre illere sevk edilmeden yerinde tedavi edilmesi açısından büyük önem taşıdığı vurgulayarak, "91 yaşındaki hastanın ameliyattan kısa süre sonra ayağa kaldırılabilmesi, hastanenin cerrahi ve rehabilitasyon başarısı olarak hastanemiz kayıtlarına geçti" diye konuştu.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

