Samsun Hava Durumu! 26 Mayıs Salı Samsun hava durumu nasıl?

Bugün, 26 Mayıs 2026 Salı günü Samsun'da hava durumu ılık ve hafif yağışlı. Karadeniz İklimi etkili. Gündüz sıcaklık 22 - 23 derece civarında. Gece ise 14 - 15 derece arasında olması bekleniyor. Gün boyunca hafif yağışlar görülebilir. Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanız faydalı olur. Rüzgar hızı 10 - 12 km/saat. Güneydoğu yönünden esecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 27 Mayıs Çarşamba hava sıcaklığı 24 - 25 dereceye yükselebilir. 28 Mayıs Perşembe ise 23 - 24 derece civarında seyredecek. Bu günlerde hava genellikle parçalı bulutlu. Hafif yağışlar görülebilir. 29 Mayıs Cuma günü hava sıcaklığı 20 - 21 dereceye düşecek. Rüzgarlı bir hava koşulu hakim olacak.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak gerekir. Dışarı çıkarken hafif giysiler tercih edebilirsiniz. Akşam saatlerinde serinlik olabileceğinden ince bir ceket almanız faydalı olur. Yağışlı günlerde şemsiye veya su geçirmez ayakkabılar kullanarak ıslanmaktan kaçınmalısınız. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunması önemlidir. Rüzgarın etkisiyle devrilebilecek nesnelerden uzak durmalısınız.

Samsun'da önümüzdeki günlerde hava durumu ılık ve hafif yağışlı. Hava koşullarına uygun önlemler alarak dışarıda geçireceğiniz zamanları daha konforlu hale getirebilirsiniz.