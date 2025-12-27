HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Samsun Hava Durumu! 27 Aralık Cumartesi Samsun hava durumu nasıl?

Samsun'da 27 Aralık 2025 Cumartesi günü soğuk ve yağışlı bir hava bekleniyor. Hava sıcaklığının 7 ile 8 derece arasında olacağı tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde etkili olacak yağmur, öğle ve akşam saatlerinde de devam edecek. Kuzey yönlerden esecek hafif rüzgar, orta kuvvetli olabilir. Dışarı çıkarken kalın giysiler ve su geçirmez ayakkabılar tercih edilmeli. Kış koşullarında güvenli bir yolculuk için hız limitlerine uyulması önemlidir.

Samsun Hava Durumu! 27 Aralık Cumartesi Samsun hava durumu nasıl?
Taner Şahin

Samsun'da 27 Aralık 2025 Cumartesi günü hava durumu soğuk ve yağışlı geçecek. Kış mevsiminin tipik özellikleri bu günde belirgin olacak. Gün boyunca hava sıcaklığı 7 ile 8 derece arasında tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yağmur etkili olacak. Öğle ve akşam saatlerinde hafif yağışlar devam edecek. Rüzgar kuzey ve kuzeybatı yönlerinden hafif esecek. Yer yer orta kuvvette rüzgar bekleniyor. Nem oranı %79 ile %83 arasında değişecek. Gün doğumu saati 07:59'dur. Gün batımı saati 17:12 olarak hesaplanmıştır.

Dışarı çıkarken kalın giysiler tercih edilmelidir. Su geçirmez ayakkabılar, ıslanmaktan korunmak için faydalı olacaktır. Yağışlı hava nedeniyle yolda kayma riski artabilir. Araç kullanırken dikkatli olunmalıdır. Hız limitlerine uyulmalıdır.

Önümüzdeki günlerde kış koşulları devam edecek. 28 Aralık Pazar günü hava sıcaklığının 8 ile 10 derece arasında olması bekleniyor. Bu günde bulutlu bir hava hakim olacaktır. 29 Aralık Pazartesi günü hava sıcaklığı 7 ile 8 derece civarında kalacak. Yağışların bu günde devam etmesi öngörülüyor. 30 Aralık Salı günü ise hava sıcaklığı 9 ile 10 derece arasında olacak. Hafif yağmur etkili olacaktır.

Hava koşulları değişken olabilir. Planlarınızı yaparken hava durumunu düzenli olarak kontrol etmelisiniz. Dışarı çıkarken uygun kıyafet ve ayakkabı seçimi önemlidir. Yağışlı ve rüzgarlı havalarda dikkatli olunmalıdır. Trafikte hız limitlerine uyulmalıdır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İstanbul Erkek Lisesi’nde neler yaşandı? Anlık değil, planlı: 2 gece sürmüşİstanbul Erkek Lisesi’nde neler yaşandı? Anlık değil, planlı: 2 gece sürmüş
İzlanda ve Rusya soğukları Türkiye'yi donduracak! İzlanda ve Rusya soğukları Türkiye'yi donduracak!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Samsun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İsrail resmen duyurdu! Somaliland'ı tanıyan ilk ülke oldular

İsrail resmen duyurdu! Somaliland'ı tanıyan ilk ülke oldular

Tahliye hareketliliğinde Adnan Oktar detayı dikkat çekti

Tahliye hareketliliğinde Adnan Oktar detayı dikkat çekti

Ali Koç'tan Sadettin Saran'a ziyaret

Ali Koç'tan Sadettin Saran'a ziyaret

Karaciğer nakli onaylanmamıştı! Geniş Aile’nin Cevahir’i Ufuk Özkan'ın son hali ortaya çıktı

Karaciğer nakli onaylanmamıştı! Geniş Aile’nin Cevahir’i Ufuk Özkan'ın son hali ortaya çıktı

İslam Memiş altın için tarih verdi 'Yavaş yavaş vedalaşması lazım'

İslam Memiş altın için tarih verdi 'Yavaş yavaş vedalaşması lazım'

Babasıyla tartışıp başladı 'Memur olsaydım bu kadar kazanamazdım'

Babasıyla tartışıp başladı 'Memur olsaydım bu kadar kazanamazdım'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.