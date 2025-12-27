Samsun Hava Durumu! 27 Aralık Cumartesi Samsun hava durumu nasıl?

Samsun'da 27 Aralık 2025 Cumartesi günü hava durumu soğuk ve yağışlı geçecek. Kış mevsiminin tipik özellikleri bu günde belirgin olacak. Gün boyunca hava sıcaklığı 7 ile 8 derece arasında tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yağmur etkili olacak. Öğle ve akşam saatlerinde hafif yağışlar devam edecek. Rüzgar kuzey ve kuzeybatı yönlerinden hafif esecek. Yer yer orta kuvvette rüzgar bekleniyor. Nem oranı %79 ile %83 arasında değişecek. Gün doğumu saati 07:59'dur. Gün batımı saati 17:12 olarak hesaplanmıştır.

Dışarı çıkarken kalın giysiler tercih edilmelidir. Su geçirmez ayakkabılar, ıslanmaktan korunmak için faydalı olacaktır. Yağışlı hava nedeniyle yolda kayma riski artabilir. Araç kullanırken dikkatli olunmalıdır. Hız limitlerine uyulmalıdır.

Önümüzdeki günlerde kış koşulları devam edecek. 28 Aralık Pazar günü hava sıcaklığının 8 ile 10 derece arasında olması bekleniyor. Bu günde bulutlu bir hava hakim olacaktır. 29 Aralık Pazartesi günü hava sıcaklığı 7 ile 8 derece civarında kalacak. Yağışların bu günde devam etmesi öngörülüyor. 30 Aralık Salı günü ise hava sıcaklığı 9 ile 10 derece arasında olacak. Hafif yağmur etkili olacaktır.

Hava koşulları değişken olabilir. Planlarınızı yaparken hava durumunu düzenli olarak kontrol etmelisiniz. Dışarı çıkarken uygun kıyafet ve ayakkabı seçimi önemlidir. Yağışlı ve rüzgarlı havalarda dikkatli olunmalıdır. Trafikte hız limitlerine uyulmalıdır.