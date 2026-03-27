Samsun Hava Durumu! 27 Mart Cuma Samsun hava durumu nasıl?

Bugün 27 Mart 2026 Cuma. Samsun'da hava durumu oldukça keyifli. Gün boyunca bol güneş ışığı var. Sıcaklık 14 ile 8 derece arasında değişecek. Yani, günün en yüksek sıcaklığı 14 derece civarında. En düşük sıcaklık ise 8 derece civarında olacak. Rüzgar hafif esecek. Kuzey yönlerden gelmesi bekleniyor. Nem oranı %80 civarında seyredecek. Bu güzel havayı değerlendirmek mümkün. Açık hava etkinlikleri yapabilirsiniz. Yürüyüşe çıkabilir veya sevdiklerinizle vakit geçirebilirsiniz.

Önümüzdeki günlerde hava durumu biraz değişecek. 28 Mart Cumartesi güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 13 ile 10 derece arasında değişecek. 29 Mart Pazar günü hava bulutlanacak. Aralıklı yağışlar meydana gelecek. Sıcaklıklar 14 ile 9 derece arasında olacak. 30 Mart Pazartesi günü zaman zaman yağmur ve çisenti görülecek. Sıcaklık 11 ile 8 derece arasında olacak. Bu nedenle dışarı çıkarken yanınıza şemsiye almanız faydalı olacaktır.

Samsun'da hava durumu genellikle ılımandır. Değişkenlik gösterebilir. Dışarı çıkmadan önce güncel hava tahminlerini kontrol etmek iyi bir fikir. Özellikle yağışlı günlerde hazırlıklı olmalısınız. Su geçirmeyen ayakkabılar giymek konfor sağlar. Uygun kıyafetler seçmek de önemlidir. Rüzgarlı günlerde ise şemsiye yerine su geçirmeyen bir mont tercih edilmeli. Bu daha pratik olabilir.

27 Mart Cuma günü Samsun'da hava durumu oldukça güzel. Açık hava etkinlikleri için ideal bir gün. Önümüzdeki günlerde hava koşullarına göre planlarınızı yapmalısınız. Kendinizi ve sevdiklerinizi korumak için önlem almak önemlidir.