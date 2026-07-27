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Samsun Hava Durumu! 27 Temmuz Pazartesi Samsun hava durumu nasıl?

Samsun'da 27 Temmuz 2026 Pazartesi günü güneşli ve sıcak bir hava hakim olacak. Gündüz sıcaklık 29 dereceye ulaşırken, gece 19 ile 22 derece arasında değişecek. Rüzgarın hafif esmesi, deniz kenarında vakit geçirenler için avantaj sağlayacak. Önümüzdeki günlerde de benzer hava şartlarının devam etmesi bekleniyor. Güneşten korunmak ve yeterli sıvı alımına dikkat etmek sağlığınız için önem taşıyor.

Samsun Hava Durumu! 27 Temmuz Pazartesi Samsun hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Samsun'da 27 Temmuz 2026 Pazartesi günü hava durumu güneşli ve sıcak olacak. Gündüz sıcaklık 29 derece civarında. Gece ise 19 ile 22 derece arasında bir sıcaklık bekleniyor. Bu sıcaklıklar, Samsun'un yaz aylarında normaldir.

Hava nasıl olacak diye sorarsanız. Güneşli ve sıcak bir gün geçireceksiniz. Rüzgar hafif olacak. Bu, deniz kenarında zaman geçirenler için idealdir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer devam edecek. 28 Temmuz Salı günü hava sıcaklığının 30 dereceye ulaşması bekleniyor. 29 Temmuz Çarşamba günü yer yer sağanak yağışlar görülebilir. Dışarı çıkarken şemsiye almanız iyi olur. 30 Temmuz Perşembe günü hava sıcaklığı 28 derece civarında olacak.

Bu sıcak günlerde, öğle saatlerinde dışarıda olanlar için korunmak önemlidir. Şapka takmak ve güneş kremi kullanmak gereklidir. Bol su içmek, güneşin zararlı etkilerinden korunmanıza yardımcı olur. Ayrıca, sıcak havalarda yaşlılar ve çocuklar için serin yerlerde kalmak daha iyi olacaktır.

Samsun'da 27 Temmuz 2026 Pazartesi günü güneşli ve sıcak bir hava bekleniyor. Önümüzdeki günlerde benzer hava şartları sürecek. Bu dönemde güneşten korunmalısınız. Yeterli sıvı alımına dikkat etmek sağlığınızı korur.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Samsun
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