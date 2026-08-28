Samsun Hava Durumu! 28 Ağustos Cuma Samsun hava durumu nasıl?

Samsun'da 28 Ağustos 2026 tarihinde hava durumu oldukça ilginç. Bu dönem tipik sıcaklık özellikleri taşıyor. Bugün hava 20 derece civarında. Güneşin altında hafif bir ısınma hissediliyor. Bu durum dışarıda vakit geçirmek isteyenler için iyi bir fırsat. Gün içinde yer yer hafif bulutlu bir hava var. Bu da sıcaklıkları daha rahat hissettiriyor. Yürüyüş yapmak için ideal bir gün.

Samsun'un deniz kenarındaki konumu rüzgârlı havaları etkiliyor. Günün ilerleyen saatlerinde hafif bir serinlik hissi olabilir. Bu durum akşam saatlerinde belirginleşecektir. Evden çıkarken dikkat edilmesi gereken bir husus var. Hava sıcaklığındaki ani değişimler dikkate alınmalı. Sabah saatlerinde güneş etkisi zayıf olabilir. Hafif bir ceket almak faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu istikrarlı sıcaklıklarla devam edecek. 29 ve 30 Ağustos tarihlerinde benzer sıcaklıklar bekleniyor. 19-22 derece arasında sıcaklıklar görülebilir. Gündüz saatlerinde güneşli bir hava olacak. Akşam saatlerinde daha serin bir ortam oluşacak. Havada yer yer değişiklikler de olabilecektir. Zaman zaman kısa süreli yağışlar yaşanması mümkündür. Hava koşullarındaki değişkenlik plan yaparken dikkate alınmalı.

Dış mekan aktiviteleri için kıyafet seçimleri önem kazanıyor. Havanın değişken olduğu dönemlerde hafif ve rahat giysiler tercih edilmeli. Ayrıca yağış ihtimaline karşı şemsiye veya yağmurluk bulundurmak akıllıca. Bu önlemler, yaz aylarında serin dönemlerde konforlu kalmanızı sağlar. Keyifli anlar geçirmenize yardımcı olur.

Samsun hava durumu, ideal koşulların yanı sıra sürprizlere de açık. Hava durumuna göre ayarlamalar yaparak en iyi şekilde değerlendirebilirsiniz. Günlük faaliyetlerinizi buna göre planlamak faydalı olacaktır. Dışarı çıkmadan önce hava durumu bilgisi almak her zaman önemlidir.