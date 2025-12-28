HABER

Samsun Hava Durumu! 28 Aralık Pazar Samsun hava durumu nasıl?

28 Aralık 2025 Pazar günü Samsun'da hava durumu tipik kış özellikleri sergiliyor. Sıcaklıklar 2 ile 8 derece arasında değişirken, gün boyunca hava bulutlu kalacak. Sabah saatlerinde sıcaklık 2-3 dereceye düşecek. Akşam saatlerinde tekrar 2-3 dereceye gerileyen sıcaklıklar, rüzgarlı bir gün geçireceğimizi gösteriyor. İlerleyen günlerde benzer hava koşulları bekleniyor. Kalın giyinmek ve hava durumunu dikkate almak önemli.

Ufuk Dağ

Samsun'da 28 Aralık 2025 Pazar günü hava durumu, kış mevsiminin tipik özelliklerini gösteriyor. Gün boyunca hava genellikle bulutlu olacak. Sıcaklıklar 2 ile 8 derece arasında değişim gösterecek. Özellikle sabah saatlerinde sıcaklık 2-3 derece civarında seyredecek. Gündüz saatlerinde sıcaklığın 6-8 dereceye kadar yükselebileceği tahmin ediliyor. Akşam saatlerinde ise sıcaklıklar 2-3 dereceye düşebilir. Rüzgar, güneybatı yönünden orta şiddette esecek. Bu nedenle, 28 Aralık Pazar günü hava durumu soğuk ve bulutlu olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 29 Aralık Pazartesi günü sıcaklıklar 1-6 derece arasında değişecek. Hava bulutlu olacak. 30 Aralık Salı günü, hava daha ılıman hale gelecek. Sıcaklıklar 4-8 derece arasında seyredecek. Güneşli ile parçalı bulutlu bir hava beklentisi var. 31 Aralık Çarşamba günü sıcaklıklar 2-8 derece arasında olacak. Bu günde yağmur ve çisenti bekleniyor.

Bu dönemde soğuk hava koşullarına karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Dışarı çıkarken kalın ve kat kat giyinmek gerekir. Bu, vücut ısısını korumaya yardımcı olacaktır. Rüzgarın etkisini azaltmak için rüzgar geçirmeyen giysiler tercih edilebilir. 28 Aralık Pazar günü hava durumu soğuk ve bulutlu olacak. Planlarınızı yaparken hava koşullarını göz önünde bulundurmanız faydalı olacaktır.

