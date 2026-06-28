Samsun Hava Durumu! 28 Haziran Pazar Samsun hava durumu nasıl?

Bugün, 28 Haziran 2026 Pazar günü Samsun'da hava durumu keyifli. Gün boyunca sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişecek. Güneşli bir gün geçireceğimiz öngörülüyor. Nem oranı %83 civarında olacak. Rüzgar hızı saatte yaklaşık 9,3 kilometre olarak tahmin ediliyor. Bu durum, hava şartlarının rahatlatıcı ve serinletici olacağını gösteriyor.

Önümüzdeki günlerde benzer hava durumu devam edecek. 29 Haziran Pazartesi günü sıcaklık 18 ile 25 derece arasında olacak. 30 Haziran Salı günü de sıcaklık 19 ile 25 derece arasında değişmesi bekleniyor. 1 Temmuz Çarşamba günü yine sıcaklık 19 ile 25 derece arasında olacak. Bu koşullar, Samsun'da serin ve güneşli bir hava olacağı anlamına geliyor.

Açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde yürüyüş yapmak ideal. Bisiklete binmek veya sahil kenarında vakit geçirmek için bu dönem uygundur. Gündüz saatlerinde güneş ışınlarından korunmak için şapka takmalısınız. Güneş kremi kullanmayı da unutmayın. Nem oranı yüksek olabileceği için bol su içmeye özen göstermelisiniz. Hafif rüzgârda açık hava etkinliklerinizin tadını çıkarabilirsiniz.

Samsun'da 28 Haziran Pazar günü ve önümüzdeki günlerde hava durumu elverişli olacak. Güzel havadan faydalanarak açık hava etkinliklerinizi planlayabilir, keyifli vakit geçirebilirsiniz.