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Bodrum'da dizi seti görevlileri ile market çalışanları kavga etti: 1 yaralı, 6 gözaltı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bir marketin çalışanları ile dizi seti görevlileri arasında çıkan kavgada bir kişi bıçakla boğazından yaralandı. Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı.

Bodrum'da dizi seti görevlileri ile market çalışanları kavga etti: 1 yaralı, 6 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, ilçede çekilen bir dizide ışıkçı olarak çalışan B.Y. ile set arkadaşları Y.E.Y., B.O. ve C.A., Bitez Mahallesi Amca Sokak'ta faaliyet gösteren bir zincir markete müşteri olarak geldi.

Bodrum da dizi seti görevlileri ile market çalışanları kavga etti: 1 yaralı, 6 gözaltı 1

ÖDEME KONUSUNDA TARTIŞMA ÇIKTI

Dizi seti çalışanları ile market çalışanları R.Ş., S.Ş. ve M.T. arasında, sigara alışverişi sırasında ödeme yapılıp yapılmadığı konusunda tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine market çalışanı S.Ş., yanındaki kesici aletle müşteri B.Y.'yi boğazından yaraladı.

Bodrum da dizi seti görevlileri ile market çalışanları kavga etti: 1 yaralı, 6 gözaltı 2

6 KİŞİ GÖZALTINDA

Boğazında 2-3 santimetrelik yüzeysel kesi oluşan yaralı, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ileri tetkik ve tedavi amacıyla Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın ardından şikayetler doğrultusunda harekete geçen polis ekipleri, kavgaya karıştığı belirlenen toplam 6 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 şüphelinin, "kasten yaralama" suçlamasıyla adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bodrum kavga
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