HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Samsun Hava Durumu! 28 Mart Cumartesi Samsun hava durumu nasıl?

28 Mart 2026 Cumartesi günü Samsun'da hava durumu serin ve bulutlu. Gündüz sıcaklığı 11 - 13 derece arasında seyrederken, gece 9 - 11 derecelere düşmesi bekleniyor. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde serin hava hissedilecek. Önümüzdeki günlerde ise, hafif yağmurla sıcaklık 13 - 15 derece arasında değişecek. Uygun giysi ve yağmurluk bulundurmak, açık hava etkinlikleri için önemli. Hava durumunu kontrol etmek, konfor sağlamak açısından gereklidir.

Enis Ekrem Ölüç

Bugün, 28 Mart 2026 Cumartesi, Samsun'da hava durumu serin ve bulutlu. Gündüz hava sıcaklığı 11 - 13 derece arasında olacak. Gece ise sıcaklık 9 - 11 derece civarında hissedilecek. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde serin hava daha belirgin olacak.

Samsun'daki hava durumu mevsim normallerine yakın. Dışarı çıkarken kat kat giyinmek faydalı. Yanınızda bir yağmurluk veya şemsiye bulundurmak da iyi bir seçenek. Rüzgar hafif esmesi bekleniyor. Bu, açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sağlar.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 29 Mart Pazar günü hafif yağmurlu olacak ve sıcaklık 13 - 15 derece arasında seyredecek. 30 Mart Pazartesi günü zaman zaman yağmur ve çisenti görülecek. Bu günlerde sıcaklık yine 13 - 15 derece olacak. 31 Mart Salı günü ise çoğunlukla güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklık 15 - 17 derece arasında olacak.

Hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Olası yağışlara karşı hazırlıklı olmak da gereklidir. Samsun'da 28 Mart 2026 Cumartesi günü serin ve bulutlu bir hava olacak. Önümüzdeki günlerde hava hafif yağmurlu ve değişken olacaktır. Dışarı çıkarken hava durumunu kontrol etmek konforlu bir gün için önemlidir. Uygun önlemler almak da gününüzü daha rahat geçirmenize yardımcı olur.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.