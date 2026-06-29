HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Samsun Hava Durumu! 29 Haziran Pazartesi Samsun hava durumu nasıl?

Samsun'da hava durumu, 29 Haziran'da güneşli ve açık geçiyor. Gündüz sıcaklığı 30 dereceyi bulurken, gece 19-20 derece aralığında seyrediyor. Hafif rüzgar kuzeydoğudan esiyor ve nem oranı %60-65 arasında. Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşulları devam edecek. 30 Haziran'da sıcaklıklar 28-29 derece, 1 Temmuz'da 29-30 derece olacak. Açık hava etkinlikleri için bu güzel havayı değerlendirebilirsiniz.

Samsun Hava Durumu! 29 Haziran Pazartesi Samsun hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Bugün, 29 Haziran Pazartesi 2026, Samsun'da hava durumu güzel. Gün boyunca hava açık ve güneşli. Sıcaklıklar gündüz saatlerinde 30 derece civarında. Gece saatlerinde ise 19 - 20 derece arasında olacak. Rüzgar hafif bir şekilde kuzeydoğu yönünden esecek. Nem oranı %60 - %65 civarında seyredecek.

Samsun'da hava durumu, açık ve güneşli bir gün geçirmek isteyenler için çok uygun. Dışarıda vakit geçirmek için ideal bir gün. Yürüyüş yapmak veya açık hava etkinlikleri düzenlemek mümkün olacak.

Önümüzdeki günlerde de hava durumu benzer şekilde devam edecek. 30 Haziran Salı günü hava açık ve güneşli olacak. Sıcaklıklar gündüz saatlerinde 28 - 29 derece arasında. Gece saatlerinde ise 20 - 21 derece olacak. Rüzgar hafif ve güney yönünden esecek. Nem oranı %55 - %60 civarında olacak.

1 Temmuz Çarşamba günü, hava yine açık ve güneşli olacak. Sıcaklıklar gündüz saatlerinde 29 - 30 derece aralığında seyredecek. Gece saatlerinde ise sıcaklık 19 - 20 derece olacak. Rüzgar hafif ve güneydoğu yönünden esecek. Nem oranı %55 - %60 civarında olacak.

2 Temmuz Perşembe günü, hava yine açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 28 - 29 derece arasında. Gece saatlerinde ise 20 - 21 derece olacak. Rüzgar hafif ve doğu yönünden esecek. Nem oranı yine %55 - %60 civarında olacak.

Bu güzel havayı değerlendirmek için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Doğa yürüyüşleri yapmak veya plaj keyfi sürmek için ideal bir dönem. Güneşten korunmak için güneş kremi kullanmayı unutmayın. Bol su içmek de önemli. Hafif ve rahat kıyafetler tercih ederek, sıcak havada konforlu kalabilirsiniz.

Samsun'da önümüzdeki günlerde hava durumu açık ve güneşli olacak. Sıcaklıklar gündüz saatlerinde 28 - 30 derece arasında değişecek. Gece saatleri ise 19 - 21 derece olarak seyredecek. Rüzgar hafif ve yönü değişken olacak. Nem oranı %55 - %65 civarında bulunacak. Açık hava etkinlikleri planlayarak güzel havanın tadını çıkarmak mümkün.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Helikopter kazası kamerada! 14 kişi ölmüştüHelikopter kazası kamerada! 14 kişi ölmüştü
Venezuela ve Japonya'nın ardından bir deprem de Çin'deVenezuela ve Japonya'nın ardından bir deprem de Çin'de

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Samsun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Putin itiraf etti! Dünyayı etkileyebilecek karar masada

Putin itiraf etti! Dünyayı etkileyebilecek karar masada

Canlı yayında kabine iddiası! "3 ila 5 bakanın görev değişimi olabilir"

Canlı yayında kabine iddiası! "3 ila 5 bakanın görev değişimi olabilir"

CANLI | Güney Afrika - Kanada maç anlatımı!

CANLI | Güney Afrika - Kanada maç anlatımı!

Jülide Kural Kadir İnanır'ın vasiyetini açıkladı

Jülide Kural Kadir İnanır'ın vasiyetini açıkladı

Otomotiv devi yüzlerce eski çalışanını yeniden işe aldı

Otomotiv devi yüzlerce eski çalışanını yeniden işe aldı

En düşük emekli maaşı ne olacak? Emekli için 'refah payı' sözleri

En düşük emekli maaşı ne olacak? Emekli için 'refah payı' sözleri

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.