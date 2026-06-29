Samsun Hava Durumu! 29 Haziran Pazartesi Samsun hava durumu nasıl?

Bugün, 29 Haziran Pazartesi 2026, Samsun'da hava durumu güzel. Gün boyunca hava açık ve güneşli. Sıcaklıklar gündüz saatlerinde 30 derece civarında. Gece saatlerinde ise 19 - 20 derece arasında olacak. Rüzgar hafif bir şekilde kuzeydoğu yönünden esecek. Nem oranı %60 - %65 civarında seyredecek.

Samsun'da hava durumu, açık ve güneşli bir gün geçirmek isteyenler için çok uygun. Dışarıda vakit geçirmek için ideal bir gün. Yürüyüş yapmak veya açık hava etkinlikleri düzenlemek mümkün olacak.

Önümüzdeki günlerde de hava durumu benzer şekilde devam edecek. 30 Haziran Salı günü hava açık ve güneşli olacak. Sıcaklıklar gündüz saatlerinde 28 - 29 derece arasında. Gece saatlerinde ise 20 - 21 derece olacak. Rüzgar hafif ve güney yönünden esecek. Nem oranı %55 - %60 civarında olacak.

1 Temmuz Çarşamba günü, hava yine açık ve güneşli olacak. Sıcaklıklar gündüz saatlerinde 29 - 30 derece aralığında seyredecek. Gece saatlerinde ise sıcaklık 19 - 20 derece olacak. Rüzgar hafif ve güneydoğu yönünden esecek. Nem oranı %55 - %60 civarında olacak.

2 Temmuz Perşembe günü, hava yine açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 28 - 29 derece arasında. Gece saatlerinde ise 20 - 21 derece olacak. Rüzgar hafif ve doğu yönünden esecek. Nem oranı yine %55 - %60 civarında olacak.

Bu güzel havayı değerlendirmek için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Doğa yürüyüşleri yapmak veya plaj keyfi sürmek için ideal bir dönem. Güneşten korunmak için güneş kremi kullanmayı unutmayın. Bol su içmek de önemli. Hafif ve rahat kıyafetler tercih ederek, sıcak havada konforlu kalabilirsiniz.

Samsun'da önümüzdeki günlerde hava durumu açık ve güneşli olacak. Sıcaklıklar gündüz saatlerinde 28 - 30 derece arasında değişecek. Gece saatleri ise 19 - 21 derece olarak seyredecek. Rüzgar hafif ve yönü değişken olacak. Nem oranı %55 - %65 civarında bulunacak. Açık hava etkinlikleri planlayarak güzel havanın tadını çıkarmak mümkün.