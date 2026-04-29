Samsun Hava Durumu! 29 Nisan Çarşamba Samsun hava durumu nasıl?

29 Nisan 2026 Çarşamba günü Samsun'da hava durumu sabah saatlerinde azalan bulutlarla birlikte güneşli olacak. Gün boyunca hava sıcaklıkları 5 ile 14 derece arasında değişecek. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde serinlik hissedilebilir. Bu nedenle kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Yanınızda bir ceket bulundurmanız da önem taşıyor.

30 Nisan Perşembe günü hava durumu değişken bulutlulukla birlikte 10 ile 16 derece arasında seyredecek. 1 Mayıs Cuma günü hafif yağmur bekleniyor. Sıcaklık 9 ile 14 derece arasında olacak. 2 Mayıs Cumartesi günü ise sağanak yağışlar görülecek. Bu günlerde sıcaklık 8 ile 12 derece arasında değişecek.

Bu dönemde hava koşulları değişkenlik gösterebilir. Sabah ve akşam saatlerinde serin hissetmeniz muhtemel. Kat kat giyinmek ve ceket bulundurmak yine faydalı olacak. Yağışlı günlerde dışarı çıkarken su geçirmez ayakkabılar giymek mantıklı olacaktır. Uygun yağmurluklar kullanmak sizi ıslanmaktan koruyabilir.

Samsun'da hava durumu mevsim normallerine yakın seyrediyor. Ancak ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak en iyisidir. Güncel hava tahminlerini takip etmek önemlidir. Planlarınızı bu tahminlere göre yapmak olumsuz hava koşullarından etkilenmenizi azaltacaktır.