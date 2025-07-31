Samsun kavruluyor: 87 yılın sıcaklık rekoru tarihe karıştı!

Samsun'da Temmuz ayının son günleri adeta cehenneme döndü. Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgası, Karadeniz'i etkisi altına alırken, özellikle Vezirköprü ilçesinde termometreler adeta patlama noktasına geldi. Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgilere göre, Vezirköprü'de bugün ölçülen 42 derece sıcaklık, 15 Ağustos 1938'de kaydedilen 39 derecelik rekoru tarihe gömdü. Bu durum, Samsun'da son 87 yılın en sıcak gününün yaşanmasına neden oldu.

Sıcaklığın etkisini en çok hissedenler ise dışarıda çalışmak zorunda olan vatandaşlar oldu. Özellikle tarım işçileri ve inşaat sektöründe çalışanlar, öğle saatlerinde çalışmaya ara vermek zorunda kaldı. Vezirköprü'de yaşayan vatandaşlar, serinlemek için parklardaki gölgelik alanları ve çeşmeleri doldurdu. Sık sık yüzlerini yıkayan vatandaşlar, güneşin en etkili olduğu saatlerde dışarı çıkmamaya özen gösterdi.

Samsun'un diğer ilçelerinde de durum farklı değildi. Havza'da sıcaklık 40 dereceye kadar yükselirken, merkez ilçelerde ise nemin etkisiyle hissedilen sıcaklık 36 dereceyi aştı. Uzmanlar, özellikle kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar için risk oluşturabileceğine dikkat çekerek, zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması ve bol sıvı tüketilmesi uyarısında bulundu. Ayrıca, güneş çarpmasına karşı şapka ve güneş gözlüğü kullanılması, açık renkli ve bol giysiler tercih edilmesi öneriliyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi de sıcak hava dalgasına karşı bir dizi önlem aldı. Şehrin farklı noktalarına seyyar su dağıtım araçları yerleştirilirken, parklardaki çeşmelerin bakımı yapılarak vatandaşların kullanımına sunuldu. Ayrıca, belediye ekipleri, güneşin en etkili olduğu saatlerde yol yıkama çalışmalarına ağırlık vererek, asfaltın ısınmasını engellemeye çalıştı.