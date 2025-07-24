HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Samsun merkezli 17 ilde dolandırıcılık operasyonu: 25 gözaltı

Samsun merkezli 17 ilde düzenlenen eş zamanlı dolandırıcılık operasyonunda 25 şüpheli, gözaltına alındı.

Samsun merkezli 17 ilde dolandırıcılık operasyonu: 25 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 'Nitelikli dolandırıcılık' suçunu işleyen şüphelilere yönelik çalışma yürüttü. Kendilerini 'bankada müşteri temsilcisi' ve 'genel müdürlük görevlisi' olarak tanıtıp, vatandaşları 'sigorta poliçeniz var, kullanılmayan sağlık sigortası hakkınız bulunmakta, para iadesi yapılacak' söylemleriyle kandırarak, TC kimlik numarası, kredi kartı bilgileri, aile bilgileri ve mobil bankacılık şifrelerini ele geçiren 25 şüpheli, tespit edildi.

Samsun merkezli 17 ilde dolandırıcılık operasyonu: 25 gözaltı 1

30 FARKLI ADRESE BASKIN

Mağdurlar adına kredi kullanarak veya eksi bakiyeleri kullanıp, başka banka hesaplarına 5 milyon 300 bin lira aktardıkları tespit edilen şüphelilere yönelik Samsun merkezli, Kayseri, İstanbul, Tekirdağ, Şanlıurfa, Bursa, Bitlis, Sakarya, Kocaeli, Eskişehir, Adana, Aydın, Trabzon, Malatya, Diyarbakır, Balıkesir ve Siirt olmak üzere toplam 17 ildeki 30 farklı adrese 21 Temmuz'da eş zamanlı şafak operasyonu düzenlendi. 25 şüpheli, gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda dijital materyaller ile 2 av tüfeği ele geçirildi. Şüpheliler, bugün adliyeye sevk edildi. (DHA)

Samsun merkezli 17 ilde dolandırıcılık operasyonu: 25 gözaltı 2
Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İtalya'da yolcu uçağı otoyola çakıldı! Korkunç anlar: 2 ölü...İtalya'da yolcu uçağı otoyola çakıldı! Korkunç anlar: 2 ölü...
İzmir'de hissedilen bir deprem meydana geldiİzmir'de hissedilen bir deprem meydana geldi

Anahtar Kelimeler:
Samsun dolandırıcı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Mobil bankacılık ile 100 bin lirasını... Mahkeme banka için kararını verdi

Mobil bankacılık ile 100 bin lirasını... Mahkeme banka için kararını verdi

Tayland ve Kamboçya arasında savaş başladı!

Tayland ve Kamboçya arasında savaş başladı!

Ücretsiz ama para istemeye başladılar, 10 gün bekletiyorlar!

Ücretsiz ama para istemeye başladılar, 10 gün bekletiyorlar!

20 yıl sonra geri döndü, tedavisi yok: "5,6 milyar insan risk altında"

20 yıl sonra geri döndü, tedavisi yok: "5,6 milyar insan risk altında"

İlayda Alkaş'ın öldürülmeden bir ay önceki ses kayıtları çıktı! Kahreden sözler: 'Beni dövdüler, çocuğumu düşürdüm'

İlayda Alkaş'ın öldürülmeden bir ay önceki ses kayıtları çıktı! Kahreden sözler: 'Beni dövdüler, çocuğumu düşürdüm'

Oğlunu bıçaklayarak öldürmüştü! Sebebi ortaya çıktı…

Oğlunu bıçaklayarak öldürmüştü! Sebebi ortaya çıktı…

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.