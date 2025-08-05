Samsun merkezli 8 ilde 'nitelikli dolandırıcılık' operasyonu; 8 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, nitelikli dolandırıcılık suçu işlediği tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma yürüttü. Telefonla irtibat kurdukları kişilere kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak güven sağlayan ve bu yöntemle toplam 3 milyon 732 bin 298 TL haksız kazanç elde ettikleri tespit edilen 10 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi.

2 ŞÜPHELİNİN CEZAEVİNDE OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Samsun merkezli Şanlıurfa, Hatay, Hakkari, Trabzon, Manisa, Muğla ve Bursa’da 5 Ağustos’ta düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. 2 şüphelinin ise cezaevinde olduğu tespit edildi. Yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyale el konuldu.

(DHA)

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