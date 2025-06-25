HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Samsun merkezli FETÖ operasyonunda ifade veren 3 kişi serbest bırakıldı

Samsun merkezli 3 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda KOM polisi tarafından gözaltına alınan 3 kişi, sevk edildikleri mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun merkezli FETÖ operasyonunda ifade veren 3 kişi serbest bırakıldı

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Samsun merkezli Şanlıurfa ve Sakarya illerinde saat 07.00’de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı oldukları tespit edilen ve haklarında örgüt içerisinde bulunduklarına dair ifade olan makine mühendisi M.Ö. Samsun’da, aktif olarak öğretmen olan A.Ö. Sakarya’da, sözleşmeli öğretmen olan S.Ş. ise Şanlıurfa’da yakalanarak gözaltına alındı.

İFADE VEREN 3 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI

Samsun’da gözaltına alınan M.Ö., KOM Şube Müdürlüğündeki sorgusunun ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Diğer illerde gözaltına alınan 2 şüpheli de Samsun Adliyesine Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanarak ifade verdiler. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 3 kişi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(İHA)

25 Haziran 2025
25 Haziran 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kenya'da sokaklar karıştı: 56 yaralıKenya'da sokaklar karıştı: 56 yaralı
AK Parti'ye geçeceği konuşuluyordu! Belediye başkanı CHP'den istifa ettiAK Parti'ye geçeceği konuşuluyordu! Belediye başkanı CHP'den istifa etti

Anahtar Kelimeler:
fetö Samsun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
30 Haziran son! UTTS sistemine geçmeyen araç sahiplerine ceza uygulanacak

30 Haziran son! UTTS sistemine geçmeyen araç sahiplerine ceza uygulanacak

'Ankara kulislerinde konuşuluyor' Seyyanen zam, refah payı, en düşük emekli maaşı... 'Hesap değişti'

'Ankara kulislerinde konuşuluyor' Seyyanen zam, refah payı, en düşük emekli maaşı... 'Hesap değişti'

Kadıköy'de bankta satranç oynayan gençleri 'tezgah benim' diyerek kaldırmaya çalışmıştı!! Ne iş yaptığı belli oldu: Zabıta müdahale etti

Kadıköy'de bankta satranç oynayan gençleri 'tezgah benim' diyerek kaldırmaya çalışmıştı!! Ne iş yaptığı belli oldu: Zabıta müdahale etti

Çin'de yarasalarda iki yeni virüs keşfedildi! Tedavisi yok, ölüm oranı yüksek

Çin'de yarasalarda iki yeni virüs keşfedildi! Tedavisi yok, ölüm oranı yüksek

Hamile olduğunu söyleyince istifaya zorlandı! Yöneticiden çirkin mesaj

Hamile olduğunu söyleyince istifaya zorlandı! Yöneticiden çirkin mesaj

Bir il bunu konuşuyor! 32 katlı binaya kayyum atandı: Gerekçesi şaşkına çevirdi

Bir il bunu konuşuyor! 32 katlı binaya kayyum atandı: Gerekçesi şaşkına çevirdi

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.