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  4. Samsun misafirlerini bekliyor: "Refakatçi ve Konukevimiz hizmete başladı"

Samsun misafirlerini bekliyor: "Refakatçi ve Konukevimiz hizmete başladı"

12.03.2025 15:22
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Samsun’un İlkadım Belediyesi, şehir dışından gelen vatandaşlar ve hasta yakınlarının konaklama ihtiyacını karşılamak amacıyla hayata geçirdiği Refakatçi ve Konukevi’ni hizmete açtı. Detaylar haberimizde...

Samsun misafirlerini bekliyor: "Refakatçi ve Konukevimiz hizmete başladı"

İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, sosyal projelere verdikleri önemi vurgulayarak, projenin bölge halkına büyük katkı sağlayacağını belirtti. Öte yandan Başkan Kurnaz, Ramazan ayı boyunca her gün farklı bir mahallede vatandaşlarla teravih namazı sonrası buluşarak, belediyenin devam eden çalışmaları ve projeleri hakkında bilgi vermeye devam ediyor.

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BELEDİYE BAŞKANI TERAVİH BULUŞMALARI YAPIYOR

İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, Ramazan ayında teravih buluşmaları kapsamında vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor.

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Her gün farklı bir mahallede teravih namazı kılan ve sonrasında vatandaşlarla sohbet eden Başkan İhsan Kurnaz, belediyenin projeleri ve devam eden çalışmalar hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

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“VATANDAŞLARIMIZIN HER ANINDA YANLARINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

İlkadım Belediyesi olarak sosyal projelere büyük önem verdiklerini vurgulayan Başkan İhsan Kurnaz, "Ramazan ayının bereketini, kardeşlik ve paylaşma duygusunu hemşehrilerimizle birlikte yaşıyoruz. Her gün farklı bir camide teravih namazı kıldıktan sonra vatandaşlarımızla bir araya geliyor, onların talep ve önerilerini dinliyoruz. Belediyemizin yürüttüğü projeler hakkında bilgilendirme yaparak, vatandaşlarımızın beklentilerini de dikkate alıyoruz. Sosyal projeler, bizim için büyük bir öneme sahip. Bu kapsamda, ilçemize gelen misafirlerimizi ve hastanelerde yakınları bulunan refakatçileri ağırlayacağımız İlkadım Belediyesi Refakatçi ve Konukevi hizmete başladı. Özellikle hastanelerin yoğun bakım servislerinde tedavi gören hastaların, Samsun’un merkez ilçeleri dışından veya şehir dışından gelen yakınları, bu hizmetten ücretsiz olarak yararlanabilecek. İlkadım Belediyesi olarak, vatandaşlarımızın her anında yanlarında olmaya devam edeceğiz" dedi.

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(İHA)

ramazan bannerBu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Teravih namazı Samsun misafir ramazan ayı
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