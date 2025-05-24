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Samsun semaları yamaç paraşütleri ile şenlendi

Samsun'da, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen yamaç paraşütü gösterileri gökyüzünü şenlendirdi. Çevre illerden gelen yamaç paraşütü sporcuları, gökyüzünde Türk bayraklarıyla uçuş gerçekleştirdi.

Samsun semaları yamaç paraşütleri ile şenlendi

Kutlamalar çerçevesinde Samsun’un Canik ilçesi Gültepe mevkisinde bir araya gelen paraşütçüler ve Türkiye Yamaç Paraşütü Federasyonu görevlileri, ideal hava şartlarını fırsat bilerek bayramı gökyüzünde kutladı. Sporcular, Samsun semalarında Türk bayrağı açarak izleyenlere görsel şölen sundu.

Yamaç Paraşütü Pilotu Zafer Özdemir, "Bugün İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü’nün organize ettiği 19 Mayıs etkinlikleri kapsamında uçuş yapıyoruz. Çevre illerden gelen pilotlar ve pilot adayları burada. Tandem uçuşlarımızı gerçekleştiriyoruz. Hava çok ideal, güzel bir gün geçiriyoruz. Herkesin bayramı kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

Etkinliğe Çorum’dan katılan pilot Kasım Ünal ise "Böyle anlamlı bir günde bu tür imkanların sağlanması çok güzel. Biz de sevinçle, mutlulukla uçuyoruz. Samsun’da etkinlik olduğunu duyunca koşarak geldik" dedi.

Uçuşlar, izleyenlere hem milli gurur hem de görsel bir şölen yaşattı.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Samsun
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