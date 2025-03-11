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Samsun'un havasına 'kuvvetli enverziyon' etkisi! Müdürlük uyarıda bulundu...

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
11.03.2025 17:11
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Samsun Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü, kentte hava kalitesinin orta seviyede olduğunu, bunun ‘kuvvetli enverziyon(sıcaklık terselmesi kırmızı seviyede) ve düşük rüzgar hızı’ndan kaynaklandığını açıkladı.

Samsun'un havasına 'kuvvetli enverziyon' etkisi! Müdürlük uyarıda bulundu...

Samsun Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü, Samsun'un hava kalitesinin değerlendirilmesine yönelik bir açıklama yaptı. Müdürlükten yapılan açıklamada, "İlimizde bulunan hava kalitesi istasyonlarında yapılan ölçüm verileri genel anlamda değerlendirildiğinde hava kalitesinin arttığını söyleyebiliriz. Ancak rüzgar, yağış, toz taşınımı, enverziyon gibi bazı meteorolojik faktörlerin etkisi ile zaman zaman hava kalitesinde anlık değişimler yaşanabilmektedir. Fakat istasyonlarımızda yapılan ölçüm sonuçlarının ortalama değerleri, mevzuatımızın öngördüğü sınır değerlerin altında kalmaktadır. Hava kalitesinin değerlendirilmesinde anlık değerlerden ziyade hava kalitesi indeksi değeri esas alınmalıdır" bilgisi verildi.

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KUVVETLİ ENVERZİYON (KIRMIZI 90 SEVİYESİNDE)

Türkiye’nin 09 Mart Pazar günü itibarıyla Orta Doğu’dan gelen toz taşınımının etkisi altına girdiği belirtilen açıklamada, "İlimizde dahil olmak üzere tüm ülkemizde bir çok noktada hava kalitesi orta seviyededir. İlimizdeki hava kalitesinin şuan itibarıyla orta seviyede olmasının en önemli diğer nedenleri ise kuvvetli enverziyon (kırmızı 90 seviyesinde) ve düşük rüzgar hızı etkisidir. Sıcaklık, normal atmosfer koşulları içerisinde yerden itibaren yükseldikçe her 100 m’de 0.5 ile 1.0 derece arasında azalma eğilimi göstermektedir. Sıcaklığın yükseklikle azalacağı yerde artış göstermesi durumuna sıcaklık terselmesi (temperature of inversion) ya da sıcaklık enverziyonu denilmektedir" denildi.

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HAVA KALİTESİ 6 İSTASYON İLE SÜREKLİ ÖLÇÜLÜYOR

Müdürlük ayrıca şu bilgileri de paylaştı:

"İlimizin hava kalitesi, Atakum, Bafra, Canik ve Tekkeköy ilçelerimizde birer adet, İlkadım ilçemizde 2 adet olmak üzere toplamda 6 adet hava kalitesi izleme istasyonu aracılığı ile 7 gün 24 saat sürekli olarak ölçülmekte ve raporlanmaktadır. İlimizde bulunan 6 adet hava kalitesi ölçüm ve izleme istasyonlarında, istasyonun bulunduğu konumun etki alanı içerisinde; ısınma, trafik veya sanayi kaynaklı hava emisyonlarının yoğunluk durumuna göre partikül maddelerin (PM10, PM2,5), kükürt dioksit (SO2), azot oksit (NO, NO2, NOx), ozon (O3) ve karbonmonoksit (CO) gibi kirletici gazların ölçüm ve izlemesi yapılmaktadır. Hava kalitesi izleme istasyonlarında sürekli olarak ölçümleri yapılan kirletici parametrelerin anlık ölçüm sonuçları, vatandaşlarımızın kolayca takip edebilmesi ve günlük aktivitelerini planlayabilmeleri amacıyla Bakanlığımızın ‘sim.csb.gov.tr’ internet adresi ve ‘Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı’ mobil uygulaması üzerinden vatandaşlarımızca anlık olarak takip edilebilmektedir. Vatandaşlarımız web sitesi ve telefon uygulaması üzerinden bulundukları bölgeye en yakın hava kalitesi izleme istasyonumuzun verisini hava kalitesi indeksi rengine bakarak kolaylıkla öğrenebilmektedir."

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Samsun hava sıcaklık
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