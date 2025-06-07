HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Samsun'un mayıs ayı trafik kaza bilançosu: 3 ölü, 584 yaralı

Samsun'da mayıs ayında polis sorumluluk bölgesinde meydana gelen bin 27 trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 584 kişi yaralandı.

Samsun'un mayıs ayı trafik kaza bilançosu: 3 ölü, 584 yaralı

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı verilerine göre, trafik kurallarına uyulmaması nedeniyle yaşanan kazalar, mayıs ayında da can kayıplarına ve yaralanmalara yol açtı. Samsun genelinde polis sorumluluk alanında mayıs ayında 466'sı ölümlü-yaralanmalı ve 561'i maddi hasarlı olmak üzere toplam bin 27 trafik kazası meydana geldi. Kazalarda 3 kişi olay yerinde can verdi.

YURT GENELİNDE 51 BİNDEN FAZLA KAZA

2025 yılı Nisan ayında Türkiye genelinde ise 57 bin 210 trafik kazası meydana geldi. Bunlardan 161'i ölümlü kaza olarak kayıtlara geçti. Yurt genelindeki kazalarda 190 kişi hayatını kaybederken, 34 bin 981 kişi ise yaralandı.

ARAÇ TÜRLERİNE GÖRE KAZA İSTATİSTİKLERİ

Türkiye genelinde ölümlü-yaralanmalı kazalara karışan araç türleri arasında otomobiller 18 bin 640 kaza ile ilk sırada yer aldı. Onu motosiklet (9 bin 865), kamyonet (5 bin 122), motorlu bisiklet (3 bin 291), bisikletler (bin 21), minibüs (838), çekici (696), kamyon (618), otobüs (611), traktör (264) takip etti.
Ayrıca, 59 özel amaçlı araç, 46 iş makinesi, 29 ambulans, 9 tanker, 3 tren ve 5 tramvay da ölümlü-yaralanmalı kazalara karıştı. Bu veriler, her tür taşıtın trafiğe çıktığında ne kadar dikkatli ve kurallara uygun kullanılması gerektiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Trafik kazalarının önüne geçmek için emniyet birimleri kontrollerini sıklaştırırken, yetkililer de hem sürücülere hem de yayalara dikkatli olmaları yönünde çağrılarda bulunuyor.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bartın'da 2 gündür kayıptı! Kahreden haberBartın'da 2 gündür kayıptı! Kahreden haber
Bayramda evine gidemeyen öğrencilerle bir araya geldiBayramda evine gidemeyen öğrencilerle bir araya geldi

Anahtar Kelimeler:
Samsun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Günlerdir tartışılıyordu, son 48 saatte 35 bin araç yakalandı

Günlerdir tartışılıyordu, son 48 saatte 35 bin araç yakalandı

Ergin Ataman'dan Nikos Lepeniotis'e sert sözler! "Seni bir daha uyarmayacağım"

Ergin Ataman'dan Nikos Lepeniotis'e sert sözler! "Seni bir daha uyarmayacağım"

Son dakika... Gökçeada açıklarında korkutan deprem

Son dakika... Gökçeada açıklarında korkutan deprem

Kimseye aldırış etmedi... İZBAN'da pes dedirten anlar saniye saniye kamerada!

Kimseye aldırış etmedi... İZBAN'da pes dedirten anlar saniye saniye kamerada!

Koreli yayıncıyı canlı yayında taciz etmişti! O sapığın pişkin ifadesi ortaya çıktı: "Elim değişmiş olabilir..."

Koreli yayıncıyı canlı yayında taciz etmişti! O sapığın pişkin ifadesi ortaya çıktı: "Elim değişmiş olabilir..."

Kayıp ortaokul öğrencisi Burak’ı 94 kişilik ekip arıyor: Son görüntüsü ortaya çıktı!

Kayıp ortaokul öğrencisi Burak’ı 94 kişilik ekip arıyor: Son görüntüsü ortaya çıktı!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.