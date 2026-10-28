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Samsun ve çevre illerde Cumhuriyet'in 103. yılı kutlanıyor

Samsun, Çorum, Tokat, Çankırı, Sinop, Kastamonu ve Amasya'da Cumhuriyet'in 103. yılı kutlamaları kapsamında törenler düzenlendi.

Samsun ve çevre illerde Cumhuriyet'in 103. yılı kutlanıyor

Samsun'da kutlama programı, Onur Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Samsun Valisi Orhan Tavlı, katılımcılara hitap etti.

Tavlı, Milli Mücadele'nin Cumhuriyet'in ilk adımlarının atıldığı istiklal şehri Samsun'dan başlayarak 30 Ağustos 1922'de büyük bir zaferle taçlandığını söyledi.

Cumhuriyet'in Türk milletinin en değerli mirası olduğunu dile getiren Tavlı, "Cumhuriyetimizin ikinci asrında Türkiye Yüzyılı vizyonu ve terörsüz Türkiye'nin getirdiği huzurun bereketiyle tarım, ticaret, sanayi, teknoloji, lojistik, sağlık, eğitim, spor ve turizm başta olmak üzere her alanda çok daha müreffeh bir Türkiye Cumhuriyeti hedefine ulaşmak için canla başla çalışmayı sürdüreceğiz." dedi.

Törene Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Garnizon Komutanı Tümgeneral Fethi Oltulu, İl Emniyet Müdürü Faruk Aydın, protokol üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Çorum'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Vali Ali Çalgan, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve Garnizon Komutanı Albay Ethem Nevzat Aksoy, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Çelenk töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

Törene CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, İl Emniyet Müdürü Barış Erkol, İl Jandarma Komutanı Albay Kubilay Ayvaz ile siyasi partilerin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Tokat Valisi Abdullah Köklü, Tokat 48. Piyade Er Eğitim Alay Komutanı Piyade Albay Yaşar Yılmaz ve Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona eren törene CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Tokat Cumhuriyet Başsavcısı Erhan Birol, İl Emniyet Müdürü Kenan Şengül, İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Çetin, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz ile siyasi partilerin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Çankırı'da, Cumhuriyet'in 103. yılı kutlamaları kapsamında çelenk sunma töreni düzenlendi.

Anıt Alanı'nda düzenlenen törende Vali Hüseyin Çakırtaş, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mesut Koçak ve Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi.

Anıt Alanı'ndaki programın ardından İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Çankırı Müzesi'nde düzenlenen "Kurtuluş Savaşımız" konulu fotoğraf sergisinin açılışı gerçekleştirildi.

Açılışın ardından katılımcılar sergiyi gezerek fotoğrafları inceledi.

Programa Cumhuriyet Başsavcısı Huzeyfe Yücedağ, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Sefa Maraşlı, Baro Başkanı Gamze Yaşar, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Sinop'ta Hükümet Konağı Meydanı'ndaki törende Vali Mustafa Özarslan, Belediye Başkanı Metin Gürbüz ve Garnizon Komutanı Albay Ayhan Aytaç tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törene Yeni Parti Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, Cumhuriyet Başsavcısı Olcay Aksoy, İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer, siyasi parti temsilcileri ve diğer ilgililer katıldı.

Kastamonu Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen törende Vali Meftun Dallı, Belediye Başkanı Hasan Baltacı ve Garnizon Komutanı Piyade Albay Ahmet Erşen, Atatürk ve Şehit Şerife Bacı Anıtı'na çelenk bıraktı.

Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhuriyet’in 103. Yılı Fotoğraf Sergisi'nin açılışı gerçekleştirildi.

Programa kurum ve siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Amasya'da Cumhuriyet'in 103'üncü yılı kutlamaları, Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı.

Yavuz Selim Meydanı'nda gerçekleştirilen törene Vali Önder Bakan, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Kemal Çakıroğlu ve Belediye Başkanı Turgay Sevindi ile vatandaşlar katıldı.

Törende Valilik, Garnizon Komutanlığı ve Belediye Başkanlığı çelenkleri Atatürk Anıtı'na sunuldu, ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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