Samsun’da buzlanma ve don uyarısı: Sürücülere ’dikkat’ çağrısı

Valilikten yapılan açıklamada, 22 Ocak Perşembe günü saat 00.00’a kadar etkili olması beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle başta ulaşımda aksamalar olmak üzere çeşitli risklerin oluşabileceği vurgulandı. Vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Açıklamada sürücülere de özel uyarılarda bulunularak, kış lastiklerinin yalnızca karlı havalarda değil, hava sıcaklığının 7 derecenin altına düştüğü tüm şartlarda yol tutuşunu artırdığı ve güvenli sürüş sağladığı hatırlatıldı. Gizli buzlanma riskine karşı önlem alınması, takip mesafesinin korunması, ani şerit değişikliklerinden kaçınılması ve hız limitlerine uyulması gerektiği ifade edildi.

Yetkililer, trafikte güvenli bir seyahat için sürücülerin hızdan ziyade dikkatle hareket etmelerinin önemine dikkat çekti.