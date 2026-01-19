HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Samsun’da fırında 2 kişiyi bıçaklayan çocuk tutuklandı

Samsun’da bir fırının pastane bölümünde 2 kişiyi bıçakla yaralayan 16 yaşındaki çocuk çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Olay, dün İlkadım ilçesi Karasamsun Mahallesi’ndeki bir fırında meydana geldi.

Samsun’da fırında 2 kişiyi bıçaklayan çocuk tutuklandı

Samsun’da bir fırının pastane bölümünde 2 kişiyi bıçakla yaralayan 16 yaşındaki çocuk çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, dün İlkadım ilçesi Karasamsun Mahallesi’ndeki bir fırında meydana geldi. Pastane bölümünde oturan gençler, aynı masada oturan kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Kavgaya diğer masada oturanlar da dahil olurken, darp edilip bıçaklanan A.E.A. (17) ve B.K. (19), olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Samsun Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Saldırıyı gerçekleştiren şahıslar hızla mekandan kaçarken, olay anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay sonrası çalışma başlatan polis ekipleri, bıçaklı saldırıyı düzenleyen 16 yaşındaki E.K.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Çocuk Şube Müdürlüğü’nde sorgulanan E.K. Samsun Adliyesi’ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren E.K. tutuklanarak Kavak Çocuk Kapalı Cezaevine gönderildi.

Samsun’da fırında 2 kişiyi bıçaklayan çocuk tutuklandı 1Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
GTA 6'nın geliştiricisi Rockstar North'un binasında patlama!GTA 6'nın geliştiricisi Rockstar North'un binasında patlama!
39 kişi vefat etmişti! Ülkede ulusal yas ilan edildi39 kişi vefat etmişti! Ülkede ulusal yas ilan edildi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Samsun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kuryeler için trafiğe çıkış yasağı uzatıldı... Valilik duyurdu

Kuryeler için trafiğe çıkış yasağı uzatıldı... Valilik duyurdu

Polis, meslektaşını silahla vurdu: Nedeni ise...

Polis, meslektaşını silahla vurdu: Nedeni ise...

Afrika Kupası finalinde ortalık karıştı! Sahadan çekildiler

Afrika Kupası finalinde ortalık karıştı! Sahadan çekildiler

MasterChef Altın Kupa'yı kim kazandı? Şampiyon Sergen mi Hasan mı?

MasterChef Altın Kupa'yı kim kazandı? Şampiyon Sergen mi Hasan mı?

Uçak kabinlerinde yeni dönem! Kurallar yürürlüğe girdi

Uçak kabinlerinde yeni dönem! Kurallar yürürlüğe girdi

Tüm çalışanları ilgilendiren değişiklik: Silindi! SGK ile ilgili o kod kalktı

Tüm çalışanları ilgilendiren değişiklik: Silindi! SGK ile ilgili o kod kalktı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.