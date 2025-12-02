Samsun’da genç kızın 4’üncü kattan atlayıp ölmesiyle ilgili 4 kişi adliyeye sevk edildi

HABER

Samsun’un İlkadım ilçesinde 20 yaşındaki genç kızın, amcasının evinin 4’üncü katından atlayarak intihar etmesiyle ilgili 4 kişi adliyeye sevk edildi.

Olay, İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi’nde önceki akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 20 yaşındaki Z.U., amcasına ait evin 4’üncü katındaki mutfak penceresinden atlayarak ağır yaralandı. Ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan genç kız, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis olayla bağlantılı olarak gözaltına alınan Z.U.’nun 18 yaşından küçük erkek kardeşi S.U. ile amcasının oğlu T.U.’yu (25) gözaltına alındı. İfadesi alınıp serbest bırakılan amca E.U. (50) ve eşi C.U. (47) da bu sabah savcının talimatıyla gözaltına alındı. 4 kişi bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edilidi.

Kaynak: İHA

