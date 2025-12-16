HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Samsun’da husumet kanlı bitti: 1 ağır yaralı

Samsun’un Ayvacık ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda 1 kişi ağır yaralandı.Olay, Ayvacık ilçesine bağlı Kazancılı Mahallesi’nde meydana geldi.

Samsun’da husumet kanlı bitti: 1 ağır yaralı

Samsun’un Ayvacık ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda 1 kişi ağır yaralandı.
Olay, Ayvacık ilçesine bağlı Kazancılı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aralarında daha önceden husumet bulunduğu iddia edilen B.A. (26), saat 01.00 sıralarında eniştesi F.D.’yi (32) evinin önüne çağırarak konuşmak istediğini söyledi.

F.D.’nin dışarı çıkmasının ardından B.A., yanında bulunan tabancayla F.D.’ye iki el ateş etti. Karın bölgesinden vurularak ağır yaralanan F.D., olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Ayvacık Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilerek ameliyata alındı. F.D.’nin yoğun bakım servisindeki tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Karabük’ün yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştıKarabük’ün yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı
Eski Almanya Cumhurbaşkanı, İznik’in tarihine hayran kaldıEski Almanya Cumhurbaşkanı, İznik’in tarihine hayran kaldı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Samsun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bakan Yerlikaya'dan polislere çalışma saati müjdesi

Bakan Yerlikaya'dan polislere çalışma saati müjdesi

Lisede mide bulandıran olay! Tacizci öğretmen tutuklandı

Lisede mide bulandıran olay! Tacizci öğretmen tutuklandı

Serdar Ali Çelikler: ''Olursa durdurulamaz bir hücum gücü olur''

Serdar Ali Çelikler: ''Olursa durdurulamaz bir hücum gücü olur''

Beyaz Show geri mi dönüyor? Programının adı belli oldu

Beyaz Show geri mi dönüyor? Programının adı belli oldu

'Ankara'dan sızan' deyip açıkladı: Emekli zammında beklenen tablo

'Ankara'dan sızan' deyip açıkladı: Emekli zammında beklenen tablo

Asgari ücreti küsuratına kadar söyledi: 'Ankara'dan edindiğim...'

Asgari ücreti küsuratına kadar söyledi: 'Ankara'dan edindiğim...'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.