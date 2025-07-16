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Samsun’da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Samsun’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.Kaza, İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi Afganistan Türkleri Sokak ile Yavuzselim Caddesi’nin kesiştiği yolda meydana geldi.

Samsun’da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Çiğdem Sevinç

Samsun’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi Afganistan Türkleri Sokak ile Yavuzselim Caddesi’nin kesiştiği yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Haydari idaresindeki 55 DM 559 plakalı otomobil, Cihat Akbalık yönetimindeki 44 ABJ 576 plakalı otomobile yandan çarptı. Kazada Hümeysa Akbalık yaralandı. Yaralı, ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Samsun
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