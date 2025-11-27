HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Samsun’da ilk 9 ayda yarım milyon turist konakladı

Karadeniz’in incisi Samsun’da yılın ilk 9 ayında (Ocak-Eylül) 35 bin 464’ü yabancı, 455 bin 191’i yerli olmak üzere toplam 490 bin 655 turist konakladı.

Samsun’da ilk 9 ayda yarım milyon turist konakladı

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) verilerine göre Samsun’da yılın ilk 9 ayında en az 1 gece konaklayan turist sayısı 490 bin 655 olarak açıklandı. Samsun’da konaklayan turistlerden 35 bin 464’ü yabancı olurken Samsun’a en çok Alman turistler rağbet gösterdi.
Yılın ilk 9 ayında Samsun’da 3 bin 985 Alman, 3 bin 393 Rus, 2 bin 628 Iraklı, 2 bin 614 Gürcü, 2 bin 549 Suudi, bin 982 Özbek, bin 701 İranlı, bin 446 Çinli, bin 352 Azerbaycanlı ve 867 Güney Koreli turist en az 2 gecesini şehirdeki tesislerde konaklayarak geçirdi. Ayrıca Samsun’da yabancı ve yerli turistlerin en fazla konakladığı aylar temmuz ve ağustos olarak dikkat çekti.
Bu süre zarfında ajansın sosyal medya iletişim çalışmaları kapsamında Samsun ile ilgili paylaşımları toplam 5,4 milyon gösterim elde etti. 38 ülkede gerçekleştirilen dijital afiş kampanyaları ile toplam 19,7 milyon gösterim gerçekleştirildi ve bu kampanyalar kapsamında Samsun’u tanıtan web sitesine ziyaretçilerin gelmesi sağlandı.

Samsun’da ilk 9 ayda yarım milyon turist konakladı 1

Samsun’da ilk 9 ayda yarım milyon turist konakladı 2

Samsun’da ilk 9 ayda yarım milyon turist konakladı 3

Samsun’da ilk 9 ayda yarım milyon turist konakladı 4

Samsun’da ilk 9 ayda yarım milyon turist konakladı 5

Samsun’da ilk 9 ayda yarım milyon turist konakladı 6Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Şanlıurfa’da 9 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi: 1 gözaltıŞanlıurfa’da 9 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi: 1 gözaltı
İmamoğlu dahil 402 kişi yargılanacak: Tarih belli olduİmamoğlu dahil 402 kişi yargılanacak: Tarih belli oldu

Anahtar Kelimeler:
Samsun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Washington'da alarm! 2 ulusal muhafız vuruldu, Beyaz Saray kapatıldı

Washington'da alarm! 2 ulusal muhafız vuruldu, Beyaz Saray kapatıldı

Tavuk yiyen 3 kardeşten biri hayatını kaybetti! 2 çocuğun durumu ağır

Tavuk yiyen 3 kardeşten biri hayatını kaybetti! 2 çocuğun durumu ağır

Rafa Silva'nın gitmek istediği Süper Lig devini duyurdu!

Rafa Silva'nın gitmek istediği Süper Lig devini duyurdu!

Tasını tarağını toplayıp köye yerleşti! Son hali gündem oldu

Tasını tarağını toplayıp köye yerleşti! Son hali gündem oldu

Altın için çarpıcı tahmin! Sefer Şener canlı yayında rakam verdi

Altın için çarpıcı tahmin! Sefer Şener canlı yayında rakam verdi

Uzman isimden uyarı geldi! "Sigortalılar elini çabuk tutmalı"

Uzman isimden uyarı geldi! "Sigortalılar elini çabuk tutmalı"

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.