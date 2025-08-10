HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Samsun’da itfaiye aracı kaza yaptı: 2’si itfaiyeci 3 yaralı

Samsun’da yangına giden itfaiye aracının kavşakta hafif ticari araçla çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2’si itfaiye personeli 3 kişi yaralandı.

Samsun’da itfaiye aracı kaza yaptı: 2’si itfaiyeci 3 yaralı

Kaza, Samsun’un Canik ilçesi Belediyeevleri Mahallesi Belediyeevleri Kavşağı viyadük altında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yangın söndürmeye giden Şerif Akyol idaresindeki 55 APA 96 plakalı itfaiye aracı ile Yunus Emre Güveli yönetimindeki 55 BZ 453 plakalı ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın şiddeti ile itfaiye aracı refüje çıktı. Kazada, itfaiye aracı sürücüsü Şerif Akyol ile itfaiye personeli Osman Uçarkuş ve hafif ticari aracın sürücüsü Yunus Emre Güveli yaralandı. Yaralanan 3 kişi ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Samsun’da itfaiye aracı kaza yaptı: 2’si itfaiyeci 3 yaralı 1

Samsun’da itfaiye aracı kaza yaptı: 2’si itfaiyeci 3 yaralı 2

Samsun’da itfaiye aracı kaza yaptı: 2’si itfaiyeci 3 yaralı 3

Samsun’da itfaiye aracı kaza yaptı: 2’si itfaiyeci 3 yaralı 4

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Deniz otobüsü Avşa Adası açıklarında kayalıklara çarptıDeniz otobüsü Avşa Adası açıklarında kayalıklara çarptı
Kazada yaralanan İsmail Arda'dan kahreden haberKazada yaralanan İsmail Arda'dan kahreden haber

Anahtar Kelimeler:
kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kayıp insanını arama çalışmalarında 6. gün... Kıvanç Tatlıtuğ'un yanına gidiyormuş: Yeni izler ortaya çıktı!

Kayıp insanını arama çalışmalarında 6. gün... Kıvanç Tatlıtuğ'un yanına gidiyormuş: Yeni izler ortaya çıktı!

Suudi ekibi Neom Barış Alper için resmi teklif yaptı! Şok cevap...

Suudi ekibi Neom Barış Alper için resmi teklif yaptı! Şok cevap...

Ahmet Minguzzi'nin yakın arkadaşı Efe Erdem Sevinç hayatını kaybetti! Anne Minguzzi'den kahreden paylaşım

Ahmet Minguzzi'nin yakın arkadaşı Efe Erdem Sevinç hayatını kaybetti! Anne Minguzzi'den kahreden paylaşım

CHP'ye bir belediye daha katıldı

CHP'ye bir belediye daha katıldı

Kritik onay geldi! Kerem Aktürkoğlu için geri sayım başladı...

Kritik onay geldi! Kerem Aktürkoğlu için geri sayım başladı...

Netanyahu tek şartını açıkladı: "Yarın sona erebilir"

Netanyahu tek şartını açıkladı: "Yarın sona erebilir"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.