Samsun’da kadın nüfusu erkekleri geride bıraktı

TÜİK tarafından hazırlanan basın bültenine göre, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre 31 Aralık 2025 itibarıyla Türkiye’de kadın nüfusu 43 milyon 32 bin 734, erkek nüfusu ise 43 milyon 59 bin 434 kişi oldu. Böylece toplam nüfusun yüzde 49,98’ini kadınlar, yüzde 50,02’sini erkekler oluşturdu.

Türkiye genelinde 7’nci sırada

Samsun’da ise toplam nüfus 1 milyon 392 bin 403 olarak kaydedildi. Bu nüfusun 703 bin 120’sini kadınlar, 689 bin 703’ünü ise erkekler oluşturdu. Böylece kentte kadın nüfus oranı yüzde 50,50 olurken Samsun, kadın nüfus oranı bakımından Türkiye genelinde 7’nci sırada yer aldı.

Kentte kadın nüfusunun en yoğun olduğu ilçe Atakum oldu. Atakum’u İlkadım ve Ladik izlerken kadın nüfus oranının en düşük olduğu ilçe ise Kavak olarak kaydedildi.

Verilere göre Türkiye genelinde ortalama ilk evlenme yaşı 2025 yılında erkeklerde 28,5, kadınlarda ise 26,0 olarak gerçekleşti. Samsun’da ise erkeklerde ortalama ilk evlenme yaşı 28,2, kadınlarda 26,0 oldu. Kadın ve erkek arasındaki ortalama ilk evlenme yaşı farkı ise Samsun’da 2,2 yıl olarak hesaplandı.

Boşanma verilerine göre Türkiye genelinde kaba boşanma hızı binde 2,26 olarak kaydedilirken Samsun’da bu oran binde 2,19 oldu. Bu oranla Samsun, iller sıralamasında orta sıralarda yer aldı.



Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır