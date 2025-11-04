HABER

Samsun’da motosiklet kazası: 1 yaralı

Samsun’un İlkadım ilçesinde seyir halindeyken dengesini kaybeden motosiklet sürücüsü yere düşerek yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Atatürk Bulvarı Cumhuriyet Meydanı Dış Kavşak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 55 ALC 597 plakalı motosikletiyle ilerleyen Semih H. (22), henüz bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybederek motosikletiyle birlikte yere düştü. Sürücü, yolda metrelerce sürüklenerek yaralandı.

O sırada yoldan geçen bir ambulans, Çarşamba ilçesinden Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne hasta taşıdığı gerekçesiyle yaralıyı almadı. Ambulanstaki sağlık görevlileri yaralıya ilk müdahaleyi yaptı ve ikinci bir ambulans gelene kadar olay yerinde bekledi. Daha sonra olay mahalline gelen gelen başka bir ambulansla yaralı, Gazi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

