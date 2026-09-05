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Samsun'da öğretmenlere pickleball eğitimi verilecek

Pickleball eğitimi, Canik ilçesindeki öğretmenlere verilecek. Öğretmenler, öğrendikleri bilgileri öğrencilerine aktaracak.

Samsun'da öğretmenlere pickleball eğitimi verilecek

Samsun’da görev yapan öğretmenlere pickleball eğitimi verilecek. İlk eğitim, Canik ilçesinde görev yapan öğretmenlere yönelik düzenlenecek. Eğitim alan öğretmenler, öğrendikleri sporu okul bahçelerinde öğrencilerine aktaracak.

Pickleball Samsun Derneği ile Canik Kaymakamlığı arasında bir iş birliği protokolü imzalandı. Protokol, "Pickleball ile Aktif Yaşam ve Spor Kültürünün Geliştirilmesi Projesi" çerçevesinde gerçekleştirildi. Proje kapsamında Canik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde görev yapan öğretmenlere, 9-10 Eylül tarihlerinde pickleball eğitimi verilecek. Eğitimler, Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek. Eğitime katılacak öğretmenler, belirtilen tarihlerde izinli sayılacak.

Proje uygulamaya geçirilecektir. Protokol, Canik Kaymakamı Şeref Aydın ile Canik İlçe Milli Eğitim Müdürü Zahit Köseoğlu tarafından imzalandı. Okul bahçelerine pickleball sahaları yapılacak. Projenin ilerleyen aşamalarında, birçok okulun bahçesine pickleball sahaları oluşturulması planlanıyor. Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile iş birliği yapılacak. Ayrıca, pickleball öğrenmesi kolay ve sosyal bir spor dalıdır.

Eğitim alan öğretmenler, bu sporu okul bahçelerinde öğrencilere öğretecek. Proje ile öğrencilerin spora yönlendirilmesi hedefleniyor. Okul ortamında aktif yaşam ve spor kültürünün yaygınlaştırılması amaçlanmaktadır.

Samsun da öğretmenlere pickleball eğitimi verilecek 1


Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Samsun Canik eğitim
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