Samsun’da sahte para operasyonunda 3 tutuklama

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde sahte para kullanıldığı tespit edilen ve yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

Vezirköprü Kaymakamlığı koordinesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında H.A., M.A. ve F.A. isimli şahısların sahte para ile işlem yaptıkları tespit edildi. Teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda şüpheliler kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların üzerlerinde yapılan aramalarda sahte olduğu değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

