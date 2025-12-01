HABER

Samsun’da uyuşturucu operasyonları: 1’i kadın 2 gözaltı

Samsun’da narkotik polisi tarafından düzenlenen 2 ayrı uyuşturucu operasyonunda ikametlerinde uyuşturucu ele geçirilen 1’i kadın 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Atakum ilçesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından M.M. (18) isimli şahsın ikametine düzenlenen operasyonda 3 bin 740 adet sentetik ecza, 0,10 gram metamfetamin, 0,10 gram kokain ve 2 adet pompalı tüfek ele geçirildi. M.M. gözaltına alındı.
İlkadım ilçesinde G.M. (38) isimli kadının evinde yapılan aramada ise 3,40 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi ve 1 adet uyuşturucu kullanım aparatı bulundu. G.M., narkotik polisi tarafından gözaltına alındı.
İki ayrı operasyonda gözaltına alınan 2 kişi bugün uyuşturucu ticareti suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi.

Samsun'da uyuşturucu operasyonları: 1'i kadın 2 gözaltı 3

