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Samsun’da yaşlı kadın ile torununa otomobilin çarptığı anlar kamerada

Samsun’da yolun karşısına geçmeye çalışan 70 yaşındaki kadın ile 6 yaşındaki torununa otomobilin çarptığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.Kaza, İlkadım ilçesi Kale Mahallesi İstiklal Caddesi Öğretmenevi mevkisinde meydana geldi.

Samsun’da yaşlı kadın ile torununa otomobilin çarptığı anlar kamerada

Samsun’da yolun karşısına geçmeye çalışan 70 yaşındaki kadın ile 6 yaşındaki torununa otomobilin çarptığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, İlkadım ilçesi Kale Mahallesi İstiklal Caddesi Öğretmenevi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ayşe Ç. (70), torunu Ç.A.Ş. (6) ile birlikte yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan yaşlı kadın ve torunu yaralandı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Kazanın ardından ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde, yolun karşısına geçmekte olan yaşlı kadın ile torununa otomobilin çarpması ve yere savrulmaları yer aldı. Ayrıca sürücünün aracından inerek yaralılara baktığı, akabinde otomobiline binerek olay yerinden gittiği görüntülere yansıdı.

Kaza sonrası otomobil sürücüsünün polis tarafından gözaltına alındığı öğrenildi.

Samsun’da yaşlı kadın ile torununa otomobilin çarptığı anlar kamerada 1

Samsun’da yaşlı kadın ile torununa otomobilin çarptığı anlar kamerada 2


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Samsun
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