Samsun’da yüksek kesimler beyaza büründü

Samsun’da yüksek ve kırsal mahalleler yağan karla beyaza bürünürken, merkez ilçelerde ise yağmur etkisini sürdürüyor.

Samsun’da yüksek kesimler beyaza büründü

Samsun’un yüksek kesimlerinde dün gece başlayan kar yağışı aralıklarla devam ediyor. Özellikle kırsal mahallelerde beyaz örtü oluşurken, şehir merkezinde ve sahil bandında yağmur etkili oluyor. Soğuk hava dalgasıyla birlikte kent genelinde tedbirler artırıldı. Samsun-Ankara yolu üzerinde yer alan Mahmutlu Sapağı mevkisinde de kar yağışı gece saatlerinden bu yana sürüyor. Karayolları ekipleri bölgede hazır bekletilirken, muhtemel buzlanma ve ulaşım aksaklıklarına karşı çalışmalar titizlikle yürütülüyor.
Vatandaşlar, kar yağışının dünden bu yana etkili olduğunu belirterek, özellikle Kavak ve Mahmutlu Sapağı çevresinde geçmiş yıllarda şubat ve nisan aylarında da kar görüldüğünü ifade ettiler. Vatandaşlar, Ramazan ayında etkili olan soğuk hava ve kar yağışının bereket olarak değerlendirildiğini dile getirdiler.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre kentte soğuk havanın birkaç gün daha etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Kaynak: İHA

