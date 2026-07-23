Samsun’da zincirleme kaza: 3 yaralı

Kaza, saat 08.45 sıralarında Küçük Sanayi Sitesi Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre kazaya, bir tır ile iki hafif ticari araç karıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, araç sürücüsü N.U. ile diğer araçta yolcu olarak bulunan R.K. ve A.K. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Havza Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, bölgede uzun araç kuyrukları oluştu. Havza Bölge Trafik ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alırken, kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla trafik normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.



Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır