Samsung daha farklı bir katlanabilir telefon için ilk ipuçlarını verdi

Samsung, yaklaşan Galaxy Unpacked etkinliği öncesinde yeni katlanabilir telefonları için dikkat çeken teaser videoları paylaşmaya başladı. Markanın sosyal medyada paylaştığı yeni videolar, standart akıllı telefon oranlarından uzaklaşan daha geniş ve daha köşeli bir katlanabilir tasarıma işaret ediyor.

SAMSUNG FARKLI BİR EKRAN ORANI ÜZERİNDE ÇALIŞIYOR OLABİLİR

Samsung, yaklaşan etkinlikte tanıtılması beklenen yeni ürünleri için sosyal medyada bir dizi teaser videosu paylaştı. Engadget'te yer alan habere göre bu videolar, şirketin bir sonraki katlanabilir telefonunda farklı bir ekran oranı üzerinde çalıştığını gösteriyor.

Videolarda telefonun kendisine ait herhangi bir görüntü yer almıyor. Bunun yerine kırılmış çikolata barı ve üst kısmı kesilmiş gibi duran yapboz gibi, standart akıllı telefon ölçülerinden sapan nesnelere dikkat çekiliyor.

Bu tercih, Samsung’un doğrudan cihazı göstermeden yeni oranlara sahip bir katlanabilir telefon mesajı verdiği şeklinde yorumlanıyor.

YENİ KATLANABİLİR TELEFON NASIL BİR FORMA SAHİP OLABİLİR?

Videolarda ima edilen yeni oranlar, piyasadaki birçok benzer cihaza kıyasla daha kısa ve daha geniş bir yapıya işaret ediyor.

Bugünkü birçok katlanabilir telefon, kapalı haldeyken tipik bir akıllı telefonun genel boyutlarını taklit etmeye çalışıyor. Bu cihazlarda fark genellikle ek kalınlık olarak ortaya çıkıyor.

Samsung’un ima ettiği daha kutu formuna yakın yapı ise telefon katlıyken daha farklı bir elde tutuş hissi yaratabilir. Cihaz açıldığında ise klasik blok görünümlü tablet hissinden çok, daha geniş ekranlı bir deneyim sunabilir.

BU DEĞİŞİKLİK NE ANLAMA GELEBİLİR?

Telefon kapalı haldeyken daha geniş ve daha kısa bir tasarıma sahip olursa, açık kullanımda daha geniş ekran deneyimi elde edilebilir.

Bu, katlanabilir telefonun açıldığında daha çok yatay ekran hissi vermesi anlamına gelebilir. Böyle bir yaklaşım, mevcut katlanabilir telefonların bazı kullanıcılar tarafından “daha kalın tablet” gibi algılanan formundan farklı bir yön çizebilir.

BU İDDİA DAHA ÖNCE DE GÜNDEME GELDİ

Samsung’un bir sonraki ürününde daha geniş bir katlanabilir tasarımı denemek istediğine dair söylentiler daha önce de gündeme gelmişti.

Yeni teaser videoları, bu değişikliğin gerçekten yaklaşmakta olduğu yönündeki beklentiyi güçlendiriyor. Kaynak haberde bu durum, değişikliğin geleceğini neredeyse doğrulayan bir işaret olarak değerlendiriliyor.

Buna rağmen Samsung’un yeni tasarımı kalıcı bir yön değişikliği olarak mı sunacağı, yoksa sınırlı üretim bir modelle mi deneyeceği henüz belli değil.

YENİ MODEL KALICI MI OLACAK, SINIRLI MI KALACAK?

Kaynak haber, Samsung’un bu yeni yaklaşımı uzun vadeli bir değişim olarak mı benimseyeceğinin henüz anlaşılmadığını belirtiyor.

Bu noktada Galaxy Z TriFold örneği hatırlatılıyor. Bu modelin ilginç ancak kısa ömürlü bir deneme olduğu ifade ediliyor.

Samsung’un daha geniş katlanabilir tasarımı da benzer şekilde sınırlı bir deneme olabilir veya şirketin katlanabilir telefon stratejisinde daha kalıcı bir değişime işaret edebilir. Bu ayrımın netleşmesi için Unpacked etkinliğinde yapılacak açıklamalar bekleniyor.

SAMSUNG’UN PLANI NE ZAMAN NETLEŞECEK?

Samsung’un niyetiyle ilgili daha fazla ayrıntının, bir sonraki Unpacked etkinliği düzenlendiğinde öğrenilmesi bekleniyor.

Şimdilik eldeki bilgiler, sosyal medya teaser videoları ve daha önce gündeme gelen söylentilerle sınırlı. Telefonun adı, tasarımı, ekran oranı, teknik özellikleri ve satış stratejisi için Samsung’un resmi tanıtımı beklenmeli.